Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, YENİDÜZEN’in bugün manşetine taşıdığı “Kıbrıs’ın kuzeyi Ercan’da “pazarlanacak” - Türkiye’den Demirci Yapım Organizasyon isimli şirket, uçuşlara kapatılan eski Ercan Havalimanı binasında, Kıbrıs’ın kuzeyindeki emlak piyasasına yönelik “inşaat turizmi fuarı” düzenliyor…” haberine işaret ederek, “Onların satılacak mal olarak gördükleri toprak, bizim yurdumuzdur!” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya, Turanlı’ya “pirana” benzetmesi yaptı, kamu kaynaklarının, UBP – YDP – DP Hükümeti aracılığıyla Turanlı tarafından sömürüldüğüne vurgu yaptı.

Derya, bugün yapılacak organizasyona ilişkin “Onların satılacak mal olarak gördükleri toprak, bizim yurdumuzdur!” yorumunu yaptı.

Doğuş Derya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yabancılara satılan mal sayısını kısıtlama yerine ülkeyi TC'li müteahhitlere parsel parsel yedirmek üzere yasa yaptılar. 59 milyon euro'yu Emrullah'a verdiler ki bizim paramızla ensemizden daha da semirsin! Çocuklarımızın hakkı olan kamu kaynakları ile otel sahibi de olsun. Yallelli ile açılan yarım yamalak havaalanının üzerinden kazandığı parayı geçtim, elektrik borcunu da ödemeyen bu pirana, yedi sülalesi aracılığıyla ülkemizi satışa çıkardı. Buna çanak tutan Ünal Üstel, Erhan Arıklı, Fikri Ataoğlu ve Dursun Oğuz gibi bakanlar da elbet çanaktan paylarının alıyorlardır! T&T Sözleşmesinin feshedilmesi ve bu piranalardan kurtulmak elzemdir. Onların satılacak mal olarak gördükleri toprak, bizim yurdumuzdur!”

Ercan’daki organizasyon…

Türkiye’den Demirci Yapım Organizasyon isimli şirket, uçuşlara kapatılan eski Ercan Havalimanı binasında, Kıbrıs’ın kuzeyindeki emlak piyasasına yönelik “inşaat turizmi fuarı” düzenliyor…

T&T’nin sahibi Emrullah Turanlı’nın akrabasına ait olduğu öğrenilen Demirci Yapım Organizasyon isimli şirketin organize ettiği “fuar” bugün başlayacak ve 9 Haziran’a kadar devam edecek.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki taşınmazların “yatırım aracı” olarak nitelendiği organizasyona, şirket sahibi Ahmet Demirci’nin iddiasına göre, Türkiye’deki inşaat sektöründen yaklaşık 2 bin kişi katılacak…

Kapatıldıktan kısa bir süre sonra ‘kara sahası’ ilan edilen ancak arka kapısı hala aprona açılan eski havaalanında yapılacak fuar, sadece taşınmazların pazarlanması konusunda değil; “güvenlik” ile ilgili de soru işaretleri barındırıyor…

Stantların kurulacağı, binlerce kişinin ziyaret edeceği binada nasıl bir güvenlik önlemi alınacağı merak edilirken, YENİDÜZEN’in edindiği bilgide Sivil Havacılık Dairesine organizasyon için sadece bilgilendirme yazısı yazıldı, izin talebinde bulunulmadı…

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız: “Arka kapılar aprona çıkıyor, binlerce kişinin geleceği ifade edilen etkinlikte, havacılık güvenliği en üst seviyede olmalı. Yeterli güvenlik yok.”

Kıbrıs’ın kuzeyi Ercan’da “pazarlanacak”