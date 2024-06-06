Kıbrıs’ın kuzeyi Ercan’da “pazarlanacak”

DEVRİM DEMİR

Türkiye’den Demirci Yapım Organizasyon isimli şirket, uçuşlara kapatılan eski Ercan Havalimanı binasında, Kıbrıs’ın kuzeyindeki emlak piyasasına yönelik “inşaat turizmi fuarı” düzenliyor…

T&T’nin sahibi Emrullah Turanlı’nın akrabasına ait olduğu öğrenilen Demirci Yapım Organizasyon isimli şirketin organize ettiği “fuar” bugün başlayacak ve 9 Haziran’a kadar devam edecek.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki taşınmazların “yatırım aracı” olarak nitelendiği organizasyona, şirket sahibi Ahmet Demirci’nin iddiasına göre, Türkiye’deki inşaat sektöründen yaklaşık 2 bin kişi katılacak…

Kapatıldıktan kısa bir süre sonra ‘kara sahası’ ilan edilen ancak arka kapısı hala aprona açılan eski havaalanında yapılacak fuar, sadece taşınmazların pazarlanması konusunda değil; “güvenlik” ile ilgili de soru işaretleri barındırıyor…

Stantların kurulacağı, binlerce kişinin ziyaret edeceği binada nasıl bir güvenlik önlemi alınacağı merak edilirken, YENİDÜZEN’in edindiği bilgide Sivil Havacılık Dairesine organizasyon için sadece bilgilendirme yazısı yazıldı, izin talebinde bulunulmadı…

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız: “Arka kapılar aprona çıkıyor, binlerce kişinin geleceği ifade edilen etkinlikte, havacılık güvenliği en üst seviyede olmalı. Yeterli güvenlik yok.”

İzin yerine bilgilendirme yazısı…

Ercan Havaalanı, açık park alanları ile birlikte Taş Yapı Şirket sorumluluğunda olmasına rağmen, uçuşlara kapatılan Ercan Havaalanı arka kapıları hala aprona açılıyor. Stantların kurulacağı, binlerce kişinin ziyaret edeceği binada nasıl bir güvenlik önlemi alınacağı merak edilirken, YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide Sivil Havacılık Dairesine organizasyon için sadece bilgilendirme yazısı yazıldığı hiçbir izin talebinde bulunulmadığı öğrenildi.

Kara sahası ilan edildi ama polis kontrolünde…

Ercan Havaalanının 20 Temmuz 2023 tarihinde uçuşlara kapatıldıktan kısa bir süre sonra, kara sahası ilan edildiği ancak giriş ve birçok noktada hala polis kontrolünde olduğu biliniyor. Yeni Ercan terminal binasında yeterli güvenlik personelinin olmadığı belirtilirken, 4 gün yapılması hedeflenen fuarın gerçekleşeceği binanın bir kara bir de hava tarafının olduğu ve güvenliği hangi kurumun üstleneceği sorgulanmaya başlandı.

“İki bin kişi bekliyoruz”

Fuarı gerçekleştirecek olan Demirci Yapım Organizasyon Direktörü Ahmet Demirci, fuar için 2 bin kişi beklediklerini söyledi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı firma direktörü Türkiye’den çok sayıda emlakçının geleceğini, yaklaşık bin 500 kişin de konaklama talebinde bulunduğunu söyledi.

Avrupa ve Türkiye’den yatırımcıların katılacağı fuar için binanın temizlik ve düzenini Demirci Yapım Organizasyon şirketi üstlendi. Konaklama için şuana kadar bin 500 kişinin de konaklama talebinde bulunduğunu ifade eden Demirci, fuarın eski Ercan Havaalanı salonunda gerçekleşeceğini söyledi.

(HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız:

“Güvenlik konusunda endişeliyiz”

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız, Haziran ayının ilk haftası gerçekleşecek olan fuarla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu. Kapısız, Ercan binasının, açık alanların oto parkla birlikte Taş Yapı kirasında olduğunu ancak oranın güvenliğinin devlet kontrolünde olması gerektiğini söyledi. Havaalanlarında kara ve hava tarafı olduğunu hava tarafına geçildiği takdirde yurt dışı sayıldığını kaydeden Kapısız, eski Ercan’ın arka kapılarının aprona çıktığını söyledi. Kapılarda yeterli güvenlik olmadığını söyleyen Kapısız, böylesi geniş kapsamlı yapılması hedeflenen fuar organizasyonu için havacılık güvenliğinin de en üst seviyede olması gerektiğini kaydederek, “4 gün sürecek fuar etkinliğinde iki bine yakın ziyaretçiden söz edilirken, güvenliği hangi kurumun alacağı merak konusu. Güvenlik için ciddi endişelerimiz var, havacılık basite alınacak bir olay değildir. Yeni Ercan terminal binasında bugün olması gereken 150 eğitimli personel yerine Ercan 40 güvenlik personeli ile ilerlemeye çalışıyor. İlgili kurumların gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz” dedi.