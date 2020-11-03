Onlar oynuyor biz izliyoruz

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde eşleşen Türkiye'nin Tofaş Spor Kulübü ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kernavos basketbol takımı bu akşam Lefkoşa’nın güneyinde karşılaşıyor.

Tofaş Basketbol takımı adaya, Atina üzerinden aktarmalı olarak geldi.

Larnaka Havaalanı’na iniş yapan Tofaş Basketbol takımı, sosyal medya üzerinden yaptıkları fotoğraflı paylaşımda, “Takımımız, Keravnos deplasmanı için Atina aktarmalı olarak Güney Kıbrıs’a ulaştı” ifadelerine yer verdi.

Bilindiği gibi Türkiye takımları, Kıbrıs Cumhuriyeti takımları ile karşılaşma yapabiliyor.

Kıbrıs’ın güneyindeki karşılaşmalar için ise Türkiye takımları Atina aktarmalı olarak Ada’ya iniş yapıyorlar.