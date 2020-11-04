Güneyde Tofaş kazandı

Spor çatısı altında birçok kez rakip olan Kıbrıs ile Türkiye ekiplerinin bu mücadelesine bir yenisi daha eklendi. Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Kıbrıs’tan Keravnos ile Türkiye’den Tofaş, Lefkoşa’nın güneyinde karşılaştı

Siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke olan Kıbrıs ile Türkiye’nin spor çatısı altında rakip olmalarına bir yenisi daha eklendi. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne kalan ilk Kıbrıs ekibi olan Keravnos ile Türk basketbolunun önemli ekiplerinden Tofaş, B Grubu mücadelesinde Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Tassos Papadopoulos Eleftheria Indoor Hall’de karşı karşıya geldi. Karşılaşma için Atina üzerinden Kıbrıs’a gelen Tofaş, ilk yarısı 39-35 Keravnos üstünlüğü ile tamamlanan maçı 84-74 kazandı.

Farklı branşlarda birçok kez rakip olan Kıbrıs ile Türkiye ekipleri arasındaki eşleşmelere böylelikle bir yenisi daha eklenmiş oldu. İki takım grupta 6 Ocak 2021 tarihinde bu kez Türkiye’de karşılaşacak.