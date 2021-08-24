“Öngörülmezlik, belirsizlik sürüyor, hayaller ve umutlar çalınıyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, adadaki belirsizliğin sürdüğüne dikkati çekerek liderleri eleştirdi.

Tatar ve Anastasiadis’in adanın ve adalıların geleceği açısından hiçbir olumlu belirleyiciliği olmayacak açıklamalar ve hamlelerle top çevirmeye, zamana oynamaya devam ettiğine vurgu yapan Erhürman liderlerin tavırları ile “bugünkü ve gelecek kuşakların hayallerinden, umutlarından çaldığını” söyledi.

İşte Erhürman’ın sosyal medya notları:

Sn. Tatar da, Sn. Anastasiadis de bu adanın ve adalıların geleceği açısından hiçbir olumlu belirleyiciliği olmayacak açıklamalar ve hamlelerle top çevirmeye, zamana oynamaya devam ediyor.

Bu adadaki öngörülmezlik, belirsizlik sürüyor ve sürdükçe yalnızca bugünkü değil, gelecek kuşakların da yaşamlarından, hayallerinden, umutlarından çalıyor. Onların umurunda olmayabilir, ama bizim umurumuzda!!!