Önder Konuloğlu yaşamını yitirdi
Uzun yıllar TÜR-SEN Genel Başkanlığı görevini yürüten, deneyimli sendikacı, eski sporcu ve Doğan Türk Birliği yöneticilerinden Önder Konuloğlu, hayatını kaybetti.
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Uzun yıllar TÜR-SEN Genel Başkanlığı görevini yürüten, deneyimli sendikacı, eski sporcu ve Doğan Türk Birliği yöneticilerinden Önder Konuloğlu, hayatını kaybetti.
Önder Konuloğlu, meşhur Arap Ali Destanı’na konu olan Arap Ali’nin de oğluydu…
Ölümü derin üzün yaratan Önder Konuloğlu’nun, eşi, eğitimci Çağla Konuloğlu da bir süre önce yaşamını yitirmişti.
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