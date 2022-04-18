Önce zam, sonra geri adım: Erişmen: “Hükümetle görüştük, zam kararı geri çekildi”
Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, hükümetle yaptıkları görüşme sonrasında bugünden itibaren geçerli olan zam kararının geri çekildiğini YENİDÜZEN’e açıkladı.
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Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, hükümetle yaptıkları görüşme sonrasında bugünden itibaren geçerli olan zam kararının geri çekildiğini YENİDÜZEN’e açıkladı. Erişmen, kafa karışıklığı olmaması için şu anda eski fiyatların yürürlükte olduğunu belirtti.
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