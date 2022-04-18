KOOP Süt ürünlerine zam

KOOP-SÜT ürünlerine bir ay arayla ikinci zam geldi.

18 Nisan’dan itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre 1 lt süt fiyatı 15.40 TL’den 15.95 TL’ye yükseldi.

Yarım yağlı süt 15.60 TL’den 16.30 TL oldu. Laktozsuz süt ise 18.45 TL’den 19.20 TL’ye çıktı.

KOOP 1 kilo tuzlu hellim fiyatı 98 TL’den 99 TL’ye, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 102 TL’den 105 TL’ye çıktı.

Son zam 16 Mart’ta yapılmıştı.