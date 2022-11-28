Omağ Ltd. Avukatı Malyalı: “YENİDÜZEN gazetecilik ilkeleri çerçevesinde hareket etmiştir”

Omağ Ltd. ile Yenidüzen gazetesi arasındaki davalar sonuçlandı.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan huzurundaki davada, Omağ Ltd. Avukatı Hüseyin Malyalı’nın, “Söz konusu süreçte Yenidüzen gazetesi gazetecilik ilke ve prensipleri çerçevesinde haber yapmıştır” beyanı sonrasında davalar karşılıklı olarak geri çekildi.

Yenidüzen Ltd’i temsil eden Avukat Aslı Murat da mahkemeye beyanında “Yenidüzen'in gazetecilik ilke ve prensipleri doğrultusunda yayın yaptığı hususu kabul edilmiş ve mahkeme dışı yapılan iyi niyet girişimleri sonuç bulmuştur. Bu doğrultuda davalar karşılıklı olarak geri çekilmiştir” dedi.

Ayrıca Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’nın inşaat şantiyesinde işçilere yönelik ziyareti sonrasında polise yapılan “mülke tecavüz” şikayetinin de geri çekileceği belirtildi.

Yenidüzen’in Omağ Devrlopment’te çalışan işçilerin yaşadıklarıyla ilgili yaptığı haberler sonrasında karşılıklı olarak davalar açılmış ve yargıya başvurulmuştu.