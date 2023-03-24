Ölümlü trafik kazası zanlısı mahkemede

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan A.İ. mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli Polis çavuşu Nadir Timuçin şahadetinde şunları söyledi: 23.03.2023 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde A.İ. yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu(E-24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (E-21), İbrahim Kaynarca (E-22) ve Adem Kocabaş (E-24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Adem Kocabaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan Erdem Hondurlu'nun tedavisi Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralılar ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Kaza mahallinde birçok kamera tespit edilmiştir. Alınması gereken ifadeler ve incelenecek birçok kamera görüntüsü mevcuttur. Kazaya karışan diğer sürücü olan Erdem Hondurlu tedavisi sürdüğü için mahkemeye çıkarılmamıştır. Ayrıca A.İ. ile Erdem Hondurlu’dan alkol testi için kan örneği alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam ettiğinden zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederim. Polis çavuşu zanlının avukatının bir sorusu üzerine olay mahallinde aydınlatma olmadığını da belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

(Kamalı Haber)