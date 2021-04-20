Ölümlü kazaya 1 yıl hapis

Gaziveren köyünde 2015 yılında meydana gelen trafik kazasında Jan Renco’nun ölümü ile sonuçlanan kazada yargılanan Cem Keşefli aleyhindeki davanın kararı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. Mahkeme Cem Keşefli’ye bir yıl hapis cezası verdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.

Kararda kazaların artışına dikkat çekildi…

Kâtip, sanığın yargılanıp mahkûm olduğu suçun ciddiyetine değinerek ülkede son dönemde sürekli gazetelerden de görüldüğü üzere kazaların ve ölümlü kazaların artış gösterdiğini bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç, sanığın yargılanmış olduğu davada maktulün kazanın oluşumundaki katkısını da değerlendirdikten sonra sanığı 1 yıl hapis cezası uygun bulduklarını açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Gaziveren'de 1 Ekim 2015 tarihinde saat 15.20’de İkinci Cadde üzerinde, sanık Cem Keşefli, yönetimindeki HN 709 plakalı kamyon (beton mikseri) ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol tarafında bulunan ve dalları yol içine uzanan harnup ağacına çarpmamak için yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Slovakya uyruklu Jan Renco yönetimindeki MAH 369 plakalı motosiklete çarpmış ve Jan Renco olay yerinde yaşamını yitirmişti.