Ölümlü kazanın zanlısı 24 saatin sonunda bulundu
Mağusa'da dün Çanakkale Göleti önlerinde 32 yaşındaki yaya Buğra Kılıç'a çarparak ölümüne sebep olan 47 yaşındaki Mehmet Kıstı 24 saatin sonunda bulunarak tutuklandı.
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Mağusa'da dün Çanakkale Göleti önlerinde 32 yaşındaki yaya Buğra Kılıç'a çarparak ölümüne sebep olan 47 yaşındaki Mehmet Kıstı 24 saatin sonunda bulunarak tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, sürücü yayaya çarptıktan sonra olay yerinden isim ve adres bırakmadan ayrılmıştı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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