Ölümlü kaza zanlısı teminatla serbest

Karaoğlanoğlu'nda meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ş., aleyhindeki soruşturma tamamlanarak teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Güvenoğlu, 23 Ekim tarihinde Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde zanlı M.Ş.’nin yönetimindeki LF 237 plakalı araç ile dikkatsizce karşıdan gelip Heybe Restoran'a ait park yerine dönüş yapmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten aşırı süratle ve dikkatsizce gelmekte olan Oğuzhan Gül’ün yönetimindeki JZ 055 plakalı Suzuki motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını ve kaza sonucu yaralanan JZ 055 plakalı motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül aldığı yaralara dayanamayarak kaza yerinde vefat ettiğini mahkemeye anımsattı.

Polis, Gül’den alınan kan örneğinin analiz sonucunun çıktığını, kanında 31 miligram alkol tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının 6 gündür tutuklu olduğunu kaydeden Güvenoğlu, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 30 bin TL nakit teminat, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, ayrıca haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.