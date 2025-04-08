Ölümlü iş kazası: 35 yaşında hayatını kaybetti

Taşkent köyünün güney doğu kısmında bir arazi içerisinde bulunan baz istasyonu üzerinde montaj çalışması yapıldığı sırada, halat ile yukarıya combaniair isimli malzeme çekildiği esnada, malzemeyi tutan çelik kelepçenin kopması sonucu yukarı çekilen malzemeler baz istasyonu aşağısında çalışmakta olan Fatih ŞAFAKOĞLU (E-35)'nun üzerine düştü.

Ağır yaralanan Fatih ŞAFAKOĞLU olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.