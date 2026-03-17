“Olmayan arsayı sattı, 30 bin Sterlin aldı”

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan M.Ş. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı.

Polis memuru Mulla, zanlının 2024 yılı eylül ayı içerisinde kendisine ait kırsal kesim arsasını evraklarının parsel numarası ve diğer bilgilerini değiştirerek, olmayan bir arsayı var gibi gösterip, Lefkoşa’da bir şahsa sattığını ve 30 bin sterlin aldığını söyledi.

Polis, satın aldığı arsanın gerçekte var olmadığını, sadece kâğıt üzerinde görüldüğünü fark eden müştekinin 25 Aralık 2025 tarihinde şikayetçi olduğunu ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, sahte evrakların tedavüle sürüldüğü ilgili dairelerle yazışmalar yapıldığını ve önceki gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıdan el yazı imza örneği alındığını ve sahte evraklar üzerindeki imzayla karşılaştırılacağını kaydetti. Kenan Mulla, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin arsaya karşın değil, elindeki borç senedine karşın şikayetçiden para aldığını söyledi. Savunma, müvekkilinin kırsal kesim arsasına karşın para aldığına dair emare olmadığını iddia etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.