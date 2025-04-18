Olayda kullanılan silah bulunamadı

Girne’de meydana gelen “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, zorla adam kaçırma, şiddet tehdidi ve darp” suçlarından tutuklanan A.K., H.B.T.,A.N.,H.Y. ve İ.I. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Cemal Şanlıer, zanlıların 13 Nisan 2025 tarihinde, saat 05.10 raddelerinde zanlı A.K’yi darp ettiği gerekçesiyle konuşmak için buluştukları müşteki O.A’yı zorla arabaya B.T.’nin kullanımında bulunan aracı içerisine koyup bir cafenin arka kısmında bulunan depoya götürdüklerini söyledi.

Polis memuru, 5 zanlının O.A’yı depoda elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı. Polis, akabinde zanlı İ.I.’nın belinde kanunsuz olarak bulundurduğu markası meçhul siyah renk tabancayı gösterip “Doğru düzgün otur, benim canımı sıkma seni delik deşik ederim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Polis, A.K.’nin ise müştekinin cep telefonunu çaldığını ifade etti.

Polis memuru, şikâyet üzerine zanlıların tutuklandığını ancak olayda kullanıldığı iddia edilen silahın bulunamadığını belirtti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, tüm zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmalarına, A.K.’nin 50 bin TL, diğer 4 zanlının 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, A.K. için bir kefilin 500 bin TL, diğer 4 zanlı için ise birer kefilin 350’er bin TK kefalet senedi imzalamasına emir verdi.