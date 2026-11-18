Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRTK) 17 Kasım'da yaşanan olayın ardından hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapan Gül Uzun, olayın kamuoyuna tek taraflı aktarıldığını belirterek, fiziksel müdahalede bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

1989 yılından bu yana BRT'de kadrolu olarak çalıştığını ve uzun yıllardır Koordinatör Yardımcısı (İdari) görevini asaleten yürüttüğünü belirten Uzun, 17 Kasım'ın meslek hayatının en üzücü günlerinden biri olduğunu ifade etti.

“Odamı basan, üzerime gelerek bana hakaret eden bizzat kendisiydi”

Kurumda Eğitim Kültür Yayınları Amiri (Radyo) olarak görev yapan mesai arkadaşının önce telefonda kendisine yönelik uygunsuz ifadeler kullandığını, ardından odasının penceresinden bağırdığını ileri süren Uzun, söz konusu kişinin daha sonra idari bölüme izinsiz ve öfkeli şekilde girdiğini belirtti.

Uzun, “Odamı basan, üzerime gelerek bana hakaret eden ve sözlü tacizde bulunan bizzat kendisiydi” ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşının diğer çalışanlara yönelik söz ve davranışlarının da saygı sınırlarını aştığını belirten Uzun, çalışma arkadaşlarının söz konusu kişiyi güçlükle odadan çıkardığını, buna rağmen yeniden içeri girmeye çalıştığını aktardı.

“Bu yöndeki iddiayı açıkça reddediyorum”

Olay sırasında herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadığını vurgulayan Uzun, “Olay boyunca kendisine herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Bu yöndeki iddiayı açıkça reddediyorum” dedi.

Mesai arkadaşının kendisini mağdur, Uzun'u ise sorumlu gösteren anlatımının yaşananlarla bağdaşmadığını belirten Uzun, olayın tanıklarının bulunduğunu ifade etti.

Uzun, hakkındaki iddiaların haberleştirilmeye devam edilmesini manidar bulduğunu belirterek, bunun mesleki itibarını hedef alan önceden kurgulanmış bir karalama çabasının parçası olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

“Güvenlik kamerası görüntüleri polise teslim edildi”

Her iki tarafın da polise başvurarak birbirinden şikâyetçi olduğunu açıklayan Uzun, olaya ilişkin tüm güvenlik kamerası görüntülerinin polise teslim edildiğini belirtti.

Uzun, Yönetim Kurulunun da disiplin soruşturması başlatılması için devreye girdiğini açıkladı.

Olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve tanıkların dinlenmesini isteyen Uzun, kamera kayıtları ile tanık ifadelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda gerçeğin ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

“Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım”

Hakkındaki haberlerin görüşüne başvurulmadan hazırlandığını ve kişilik haklarını zedeleyen ifadeler kullanıldığını belirten Uzun, sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

Uzun, “Sürecin takipçisi olacak, kişilik haklarımı ve mesleki itibarımı korumak için yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım” dedi.

Basın kuruluşları ile gazeteci örgütlerine de çağrıda bulunan Uzun, süreç sonuçlanana kadar her iki tarafa eşit mesafede durulmasını ve açıklamasına da yer verilmesini istedi.

Uzun, yıllarını verdiği kurumun böyle bir olayla gündeme gelmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.