Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği Devlet Basımevi’ndeki oy pusulası basımına ilişkin iddialar üzerine Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüştüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) öncülüğünde seçimin güvenliğinin sağlanması için tüm kurumların son derece hassas bir biçimde çalıştığını vurguladı.

Erhürman, “Yüksek Seçim Kurulumuzun öncülüğünde seçimin güvenliğinin sağlanması için tüm kurumlarımızın son derece hassas bir biçimde çalıştığından kimse kuşku duymasın” ifadelerini kullandı.

“Halkımızın iradesinin en sağlıklı şekilde ortaya çıkması en önemli konu”

Başta YSK olmak üzere, halk nezdinde güvenilirliği yüksek olan kurumların tartışma konusu yapılmaması gerektiğini belirten Erhürman, herkesin azami dikkat ve özen göstermesi çağrısında bulundu. Erhürman, “Sonuç ne olursa olsun, en önemli konu halkımızın iradesinin en sağlıklı şekilde ortaya çıkmasıdır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının demokrasiyi içselleştirdiğini bugüne kadar defalarca kanıtladığını ifade eden Erhürman, halkın başta YSK olmak üzere tüm kurumlarıyla birlikte bu seçimden de alnının akıyla çıkacağından kuşku duymadığını kaydetti.