Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkanı ve adayı Dr. Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 yıllık görev süresi boyunca kentte gerçekleştirilen restorasyon ve kültürel mirası koruma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluçay, 4 yıllık görev sürelerinde 20’den fazla restorasyon projesini hayata geçirdiklerini belirterek, tarihi eserlerin ilk kez belediye öncülüğünde bu ölçekte korunduğunu ifade etti.

“Tarihi surlar ve eserler yeniden gün yüzüne çıkarıldı”

Akkule, Venedik Sarayı, Deniz Kapısı ve Tuzhane'nin koruma çalışmaları yürütülen yapılar arasında bulunduğunu belirten Uluçay, Canbulat Kapısı girişindeki iki işletmeyi yeni yerlerine taşıdıklarını ve tarihi sur duvarını restore ettiklerini kaydetti. Uluçay, bu çalışmalarla şehrin görkemli girişini yeniden gün yüzüne çıkardıklarını ifade etti.

Eski Eserler Dairesi ile yapılan protokol kapsamında Martinengo Burcu, İkiz Kiliseler ve Nestoryan Kilisesi'ni ziyaretçilere açtıklarını aktaran Uluçay, hafta sonlarında da aynı yöntemle Akkule'nin ziyaretçilere açıldığını belirtti.

“Kültürel mirasın korunması için çalışmalar sürüyor”

Tarihi surların korunması amacıyla Avrupa Birliği hibe programıyla belediyenin araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Uluçay, yeni araçlar sayesinde surların üzerindeki ve ulaşılması zor noktalardaki ot temizliğinin de yapılabildiğini kaydetti. Uluçay ayrıca, Suriçi'nde Mağusa Kent Müzesi'nin kurulması için protokol imzaladıklarını ve İngiliz Yüksek Komiserlik Binası'nın restorasyonunun sürdüğünü belirterek, kültürel mirasa sahip çıkarak herkes için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.