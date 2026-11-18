​“Başbakan” Ünal Üstel, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) çağrıda bulunarak, Devlet Basımevi’ndeki oy pusulası basımına yönelik polis soruşturmasını gündeme taşıyan YENİDÜZEN’in haberleri ile konuya ilişkin açıklama yapan siyasi parti yöneticileri hakkında inceleme yapılmasını ve yaptırım uygulanmasını talep etti.

​Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, halkta seçimlere şaibe karıştığı algısı yaratılmaya çalışıldığını savunarak YSK’nın bu yöndeki yayın ve açıklamalara karşı adım atmasını istedi.

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“İncelemeye ve gerekli yaptırımları uygulamaya çağırıyorum”

YSK’ya seslenen Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

​“Halkımızda seçimlere şaibe karıştığı algısı yaratarak seçim sürecini etkilemeye yönelik girişimler karşısında Kurulun hangi adımları attığını da görmek istiyoruz. Kurulu, yetkileri çerçevesinde, siyasi partilerin yayın organları dâhil olmak üzere bu iddiaları yayan mecraların haberlerini ve ilgili parti yöneticilerinin açıklamalarını incelemeye, seçim kurallarının ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda gerekli yaptırımları uygulamaya ve attığı adımları halkımızla paylaşmaya çağırıyorum.”

​YENİDÜZEN, soruşturmayı yazmıştı

Öte yandan YENİDÜZEN, söz konusu haberinde ortaya herhangi bir iddia koymamış; Devlet Basımevi çalışanlarının polise yaptığı şikâyet üzerine başlatılan ve Polis Basın Subaylığı tarafından da resmen doğrulanan polis soruşturmasını, taraf açıklamalarıyla birlikte kamuoyuna aktarmıştı.

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YSK pusulaların rengini sarıya çevirmişti

Sürecin ardından açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu ise polis tahkikatında oy pusulalarının dışarıya çıkarıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını bildirmiş, ancak buna rağmen ekstra önlem olarak daha önce beyaz kâğıda basılması kararlaştırılan ve kısmen basımına başlanan milletvekilliği oy pusulalarının rengini sarıya çevirerek basım işlemlerinde değişikliğe gitmişti.