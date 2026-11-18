CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş’in ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırılmasına, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatine karar verdi.

Hapis ve siyasi yasak cezalarının kesinleşmesi için istinaf mahkemesinin de bu kararı onaması gerekiyor.

Duruşmada, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile İBB iştiraki BELTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama salonda hazır bulundu.

Sanıkların yanı sıra taraf avukatları salonda yer alırken, sanık yakınları ve YENİ Partililer de duruşmayı izledi.

Duruşmada neler yaşandı?

Sabah saatlerinde görülmeye başlanan duruşmada ilk olarak dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı. Kendisiyle aynı iddia kapsamında yargılanan Cemil Tugay hakkında beraat, kendisi hakkında ise hapis cezası istenmesine tepki gösteren Çelik, "İddia aynı, cümle aynı, iddia sahibi aynı. Cemil Tugay'a beraat, Özgür Çelik'e ceza. Niye? Neden? Söyleyeyim tutuklanmamak için seçmeninin oyuna ihanet etti, sattı. Her yerde söylüyoruz işte, ikili hukuk sistemi. Hukuk siyasi partilere göre mi işliyor?" dedi.

Kararın beklendiği duruşmada sanıklardan dönemin CHP İl Başkanı Özgür Çelik, dönemin İBB iştiraki BELTUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, dönemin CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve dönemin CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in “fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işlediklerinin sabit görüldüğünü” belirterek, sanıkların Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi uyarınca bir yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Öte yandan Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise atılı suça iştirak ettiklerine dair “her türlü şüpheden uzak yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesi istendi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Özgen Nama, “Tamamen seyyar bir iftiracının iftiraları nedeniyle buradayım. Beraatimi istiyorum” dedi.

Yeşiltaş: Mağdur olduğum davada sanık pozisyonundayım

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan dönemin CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Bu dava bir şahsın iftirasıyla başladı. Erkan Çakır isimli şahıs sosyal medyadan bana bir iftira attı ve ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ben hakkımın sorulmasını beklerken mağdur olduğum davada sanık pozisyonundayım" diye konuştu.

Çakır'ın adli sicil kaydının ve hakkında devam eden soruşturmaların incelenmesini isteyen Yeşiltaş, avukatı tarafından mahkemeye sunulan videoya dikkati çekti. Yeşiltaş, videoda Çakır'ın, cezaevinden çıktıktan sonra Bülent Kuşoğlu'nun kendisini çağırarak aylık 150 bin lira teklif ettiğini, reklam ve tanıtım faturası kesmesini istediğini, ayrıca genel merkezde kendisine elden 100 bin lira verildiğini anlattığını aktardı. Yeşiltaş, Çakır'ın videosunda tanımadığı şirketlerden para aldığını ve Metin Işık aracılığıyla bazı kişilerin isimlerinin kendisine verilerek hedef gösterilmesinin istendiğini söylediğini belirterek, "İnsanlara iftira atmak için başkalarından para alan, 'Para gelsin de nereden gelirse gelsin' diyen, hiçbir iddiasını ispatlayamayan ve yalan söylediği açıkça ortada olan böyle bir adamın beyanlarıyla bizi cezalandırmak istedi" ifadelerini kullandı.

“Ellerim kırılsaydı da Kılıçdaroğlu'na oy vermeseydim”

Savcının mütalaasında diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kurultay delegelerinin iradesini fesada uğrattığını ileri sürdüğünü aktaran Yeşiltaş, "Ben sormak istiyorum, ben hangi kurultay delegesinin iradesini fesada uğratmışım? Ben kimle hangi konuda nasıl iş birliği yapmışım? Bursa İl örgütümüzün kurultay delegelerinden herhangi birisi, herhangi bir aşamada benim kurultayda kendilerine Özgür Özel'e oy vermeleri için bırakınız baskıyı, telkin ya da tavsiyede bulunduğumu söylemişler mi?" diye sordu.

Bursa delegelerinin 22-23'ünün Özgür Özel'e, 16-17'sinin ise Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladığını söyleyen Yeşiltaş, il başkanı olarak denge siyaseti izlediğini ve herhangi bir tarafı desteklediğini açıklamadığını ifade etti. Kendi oyunu Kılıçdaroğlu'na verdiğini bildiren Yeşiltaş, "Benim bir oyum vardı, onu da Kılıçdaroğlu'na verdim. Ama ellerim kırılsaydı da vermeseydim. Bugün verdiğim oydan pişmanım. Keşke vermemiş olsaydım. Hayatımdaki yanlışlıklarımdan veya pişmanlıklarımdan bir tanesidir" dedi.

“Benimle husumeti olan adamların sözüne güvenilir mi?”

Yeşiltaş, kendisiyle husumeti bulunan kişilerin beyanlarının Cumhuriyet savcısı tarafından dikkate alınmasına itiraz ederek, "Birisini belediye başkan adayı yapmamışız, bize kinlenmiş, düşman olmuş. Yönetimden görevden almışız, daha da düşman olmuş. Diğerini partiden ihraç edecekken istifa etmiş. Üç kere demiş, reddetmiş, üçüncüde tarafsızlık kararı almışım. Şimdi benimle bu kadar husumeti olan bu adamların benimle ilgili sözlerine itibar edilir mi?" diye konuştu.

“Oğlum büro elemanı olarak çalışan bir kişi”

Oğlunun İBB Kültür AŞ'de işe başlamasının kurultay delegelerinin oyunu almak amacıyla siyasi menfaat ve rüşvet sağlandığı iddiasına konu edilmesine tepki gösteren Yeşiltaş, şunları söyledi:

"Bu dosyada bana yöneltilen en haysiyet kırıcı ve en temelsiz iddia, oğlum Ozan Yeşiltaş'ın, İBB Kültür AŞ'de işe başlamasının, kurultay delegelerinin oyunu devşirmek amacıyla belirli bir siyasi menfaat ve rüşvet olduğu iddiasıdır. Bu iddia bir babanın ve mesleğine yıllarını vermiş genç bir sanatçının onuruna yapılmış açık bir suikasttır."

Oğlunun Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı'ndan 2018 yılında onur derecesiyle mezun olduğunu belirten Yeşiltaş, oğlunun yıllarca Gültepe Tiyatrosu'nda ve özel sahnelerde reji asistanlığı ve oyunculuk yaptığını anlattı. Yeşiltaş, il başkanlığı yaptığı dönemde Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun açtığı sınava oğlunun da katıldığını ancak kazanamadığını belirterek, "Şayet benim zihniyetimde kayırmacılık, torpil veya siyasi rüşvet ticareti olsaydı, il başkanı olduğum şehirde kendi oğlumu belediyenin tiyatrosuna aldırmayı bilirdim. Oğlum o sınava girmiş ve kazanamayarak elenmiştir" dedi. Oğlunun daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sınavına katıldığını ve burada da yedek olarak kaldığını ifade eden Yeşiltaş, İBB Kültür AŞ'deki işini ise işsiz kaldığı için kabul ettiğini söyledi. Oğlunun şirkette yönetici veya yönetim kurulu üyesi olmadığını vurgulayan Yeşiltaş, "Çocuk orada yer gösteren, biletleri kontrol eden, tiyatroya bakan bölümde bir büro elemanı olarak çalışan kişi. Aldığı maaşın yarısını zaten orada kira ödüyor. Geri kalanla geçimini zor sağlıyor" diye konuştu.

"Benim ve ailemin hak edilmemiş bir kuruşu yok"

Diğer çocuğunun Türkçe öğretmeni olduğunu ve uzun süre işsiz kaldığını anlatan Yeşiltaş, çocuğunun ancak iki ay önce özel bir okulda belirli günlerde ders vermeye başladığını belirtti. Belediye başkanlıklarının kazanılmasını kendi çocukları için kullanmadığını söyleyen Yeşiltaş, "Eğer ben çocuklarıma evvel bir kayırmacılık yapmış olsaydım, 6 tane belediye kazanmışız, Büyükşehir kazanmışız. Eğer çocuğumla ilgili kazancı kullanmış olsaydım asla böyle bir talepte bulunmam" ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş, iş arayan yurttaşlara yardımcı olmaya çalıştığını ancak kendi çocukları için böyle bir talepte bulunamayacağını ifade ederek, "O kadar işsizlik varken, o kadar insanlar işsizken, üniversite bitirmiş çocuklar o kadar işsizken ben kendi çocuğum için böyle bir talepte bulunsam utanırım kendimden" dedi. Dosyada MASAK raporunun da bulunduğunu kaydeden Yeşiltaş, "Rapora göre de benim ve ailemin hak edilmemiş tek bir kuruşu, şüpheli işlemi yok. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Özgür Çelik: Bu davaların amacı yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabasıdır

Yeşiltaş'ın ardından Özgür Çelik'in savunmasına geçildi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Çelik, 13 Ocak'taki savunmasında davanın siyasi amaçlarla açıldığını söylediğini, aradan geçen sürede yaşananların bu değerlendirmesini doğruladığını savundu. Çelik, davanın belediyelere ve medya kuruluşlarına yönelik operasyonlardan, muhalefet üzerindeki baskılardan bağımsız olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu davaların amacı muhalefetsiz ve göstermelik seçimlerin yapıldığı bir Türkiye kurgusundan ibarettir. Bu davaların amacı yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabasıdır. Bu davaların amacı toplumsal muhalefeti susturmak, ülkenin gerçek sorunlarının üzerini örtmek için kurgulanmış davalardır."

“Bizim bir tane fikir ve eylem birliğimiz var”

Çelik, savcılığın diğer sanıklarla birlikte kendisinin de fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği yönündeki değerlendirmesine karşı çıkarak, "Bizim bir tane fikir ve eylem birliğimiz var Sayın Hakim. Demokratik, tam bağımsız bir Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın istiyoruz. Bizim bir tane eylem birliğimiz var. Bu ülkenin çocukları gelecekte barış, kardeşlik, huzur ve refah içerisinde yaşamak istiyoruz. Demokrasi bunun için var. Başka siyasi partiler de kendi düşüncelerini anlatıyorlar. Kendi Türkiye geleceklerini, vizyonlarını anlatıyorlar. Bir siyasi rekabetin içerisine giriyoruz" dedi.

Dava sürecini medya kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik işlemlerle birlikte değerlendiren Çelik, TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasını, Halk TV'ye kayyum atanmasını ve gazetecilere yönelik tutuklamaları örnek gösterdi. Sosyal medya hesaplarına erişim engelleri getirildiğini de söyleyen Çelik, "Amaç ne? Gazeteciler toplumun gerçek sorunlarını dile getirmesinler. Bu duruşmalar, Silivri duruşmalarının televizyonlarda tartışılmasın ve konuşulmasın. Son meselesi akşam tartışma programlarında televizyonlarda konuşulmasın, fon vurgunu konuşulmasın, muhalefetin sesi kısılsın, millet gerçekleri öğrenmesin" diye konuştu.

"Neden ceza davasının sonucu beklenmedi?"

İstanbul'da ocak ayından bu yana dokuz belediye yönetiminin transferler, teşvikler, teklifler ve tutuklama baskısıyla el değiştirdiğini ileri süren Çelik, belediyelere yönelik operasyonların muhalefetin toplumla kurduğu bağı kesmeye yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu. Çelik, 19 Mart ve 21 Mayıs süreçlerine de değinerek, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 5 bin polisle basıldığını, ardından parti yönetimine kayyum kararı çıkarıldığını anlattı. CHP Genel Merkezi'ne polis eşliğinde girildiğini ve Genel Başkan Özgür Özel'in makam odasından çıkarıldığını belirten Çelik, ceza davasının sonucunun beklenmeden bu işlemlerin yapılmasını da eleştirerek, "Neden ceza davasının sonucu beklenmedi mesela polislerle genel merkeze girilirken? Bu ceza davasının sonucunu beklemeden neden bu karar verildi?" diye sordu.

Savcının mütalaasında kurultay delegelerine belediye meclis üyeliği teklif edildiği, KİPTAŞ'tan daire verildiği ve para dağıtıldığı yönündeki iddialara yer verildiğini belirten Çelik, bu suçlamaların somut delile dayanmadığını savundu. Çelik, kendisine yöneltilen para dağıtma suçlamasına ilişkin de şunları söyledi:

“Cemil Tugay, tutuklanmamak için seçmenine ihanet etti"

"Adam diyor ki kurultay öncesinde, kurultay sırasında delegeler arasında İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Özgür Özel'i desteklemeleri için delegelere para dağıttığı sıkça konuşuluyordu. Gördüm demiyor. Böyle bir mesele var demiyor, konuşuluyordu diyor. Ben Cemil Tugay ile aynı cümle içerisinde yargılanıyorum. İddia sahibi aynı, Hatip Karaaslan diye birisi. Cümle aynı. Cümlede ikimiz hakkında da 'konuşuluyordu' deniyor. Başka da bir şey yok. Şimdi ben tek bir cümleyle yargılanıyorum. İddia aynı, cümle aynı, iddia sahibi aynı. Cemil Tugay'a beraat, Özgür Çelik'e ceza. Niye? Neden? Söyleyim tutuklanmamak için seçmeninin oyuna ihanet etti, sattı. Her yerde söylüyoruz işte, ikili hukuk sistemi. Hukuk siyasi partilere göre mi işliyor? Bir kişi çıksın gelsin, şu mesafeden gözlerimin içerisine baksın, desin ki Özgür Çelik bana bir delikli kuruş vermiştir, bir delikli kuruş almıştır. Vallahi billahi Türk siyasal yaşamından yarın çekiliyorum. Bütün görevlerimden istifa ediyorum."

Kurultay sürecinde delegelerle toplantılar yaptığını, onların görüşlerini dinlediğini ve değişim talebinin bu görüşmeler sonucunda ortaya çıktığını anlatan Çelik, 186 delegenin imzasını Özgür Özel'e götürdüğünü belirterek, "Biz çıktık kendimizi anlattık, değişim dedik. Çıktık İstanbul delegesine toplantı yaptık. Açtım mikrofonu dedim ki arkadaşlar açık mikrofon, herkes düşüncesini söyleyecek. Delegelerin ağırlığı ne derse ben onu yapacağım dedim. 186 delege de değişim dedi."

"Sen aday olmadığı için istifa tweeti atmış adamsın"

Çelik, bu süreçte Gürsel Tekin’in Kadıköy Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu, aday gösterilmemesinin ardından istifa paylaşımı yaptığını ifade ederek, daha sonra Tekin’in “Biz babadan atadan CHP’liyiz” açıklamasında bulunduğunu söyledi. Çelik, “Ya sen aday olmadığı için istifa tweeti atmış adamsın ya. Sen bu partide genel sekreterlik yapmışsın, İstanbul il başkanlığı yapmışsın, milletvekilliği yapmışsın kaç dönem. Ya bir çık git kardeşim artık. Yeni insanlar gelsin. Toplum bıktı sizden ya. Mesele bu” dedi.

“Dağıtıldığı söylenen telefonların kurultaydan bir yıl sonra piyasaya sürülmüş”

İstanbul İl Kongresi’ni kaybeden isimlerin daha sonra çeşitli görevlere getirildiğini iddia eden Çelik, “Bütün ilçe başkanları kaybedenler, tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi o da kaybetti, önce 2023 seçimlerini kaybetti, sonra kurultayı kaybetti ve bana bir koltuk lazım oturacak” ifadelerini kullandı. Çelik, Bülent Kuşoğlu’nun “devlet aklı böyle istedi” sözlerine de tepki göstererek, “Hangi devlet aklı bu? Emekliyi 23 bin liraya yaşamak zorunda bırakan devlet aklı mı? Asgari ücretliyi 28 bin liraya yaşamak zorunda bırakan devlet aklı mı?” diye konuştu.

Çelik, kurultay delegelerine iPad ve cep telefonu dağıtıldığı iddialarına da yanıt verdi. İddiaların somut bir belgeye dayanmadığını savunan Çelik, “Hani diyorlar ya şu marka, şu model telefon dağıtılmış. Dağıtıldığı söylenen telefonların kurultaydan bir yıl sonra piyasaya sürülmüş model olduğunu avukatlar sizlere açıklayacaklar” dedi.

KİPTAŞ iddialarına dekontla yanıt

Çelik, KİPTAŞ'tan kurultay delegelerine daire verildiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, iddialarda adı geçen Niyazi Güneri'nin bir daireyi 2002 yılında aldığını ve 2008 yılında sattığını söyledi. Diğer dairenin ise KİPTAŞ'tan değil, projeyi yapan yüklenici firmadan satın alındığını ifade eden Çelik, daire için 1,5 milyon lira peşinat ödendiğini, kalan tutarın 12 taksitle banka üzerinden yatırıldığını anlattı.

Kurultayda oy kullanmayan delegelerin sayısına ilişkin iddialara da değinen Çelik, birinci turla ikinci tur arasında oy kullanmayan delege sayısının yalnızca 16 olduğunu söyledi.

“Biz bu ülkenin asli unsurlarıyız”

Çelik, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü içerisinde herkesin barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşayacağı bir ülke istediklerini belirterek, "Biz bu ülkenin asli unsurlarıyız. Demokratik bir rekabetle kendi düşüncelerimiz çerçevesinde bir Türkiye hayali kuruyoruz. Bizim başka bir derdimiz yok. Ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü içerisinde herkesin barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı bir Türkiye hayali kuruyoruz. Bizim başka bir derdimiz yok" dedi.

Mahkemenin vereceği kararın 86 milyon yurttaşın geleceğini ilgilendirdiğini söyleyen Çelik, "Buradaki insanların çocuklarının geleceği, hepimizin, bu salondaki bütün yargı mensuplarının çocuklarının geleceği çalınıyor, bunların geleceği etkileniyor burada verilecek bir kararla. Bu uygulama 86 milyonun ekmeğini küçültüyor, milleti yoksul hale getiriyor. Bu yolun sonu bizim değil, demokrasinin cezalandırılmasına çıkar. Bugün vereceğiniz karar sadece bir siyasi partiyi, birkaç kişiyi değil, Türkiye demokrasisini ve bu ülkede yaşayan 86 milyon yurttaşı ilgilendiriyor, onların geleceğini ilgilendiriyor. Bu nedenle arkadaşlarımın beraatını talep ediyorum" sözleriyle savunmasını tamamladı.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti.