Lefkoşa’da bir yaşlı bakım merkezinde sakin Erkin Namlı (E-80), dün kaldığı odada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine göre, Namlı’nın ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belirlenecek.

Düzova’da yangın… Rulo balyalar yandı

Düzova Köyü ağıllar bölgesinde, bugün bir şahsa ait ağılda üzeri kapalı alanda meydana gelen yangında, 12 rulo balya yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufundan iki tutuklu

Aydınköy’de dün polis tarafından E.K’nin (E-29) evinde yapılan aramada, ülkeye ithali yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş 25 Güney Kıbrıs menşeli canlı av tüfeği fişeği bulundu. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.M.(E-35) tutuklandı.

Ercan'da gümrüksüz mal tasarrufu

Ercan Havalimanı’nda dün gümrük memurları tarafından ülkeye giriş yapan K.Ç’nin (E-36) eşyalarında yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 25 karton sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Ağır suç işlemek için gizli ittifak kuran dört kişi tutuklandı

Minareliköy’de dün A.C.T’nin (E-24) kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan M.B.(E-54), D.E.N.(E-32) ve T.B.(E-23) ile yasal olmayan yollardan KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek üzere anlaşıp, ağır suç işlemek için gizli ittifak kurdukları tespit edildi. Tüm şahıslar tutuklandı.

Alkollü iki şahıs rahatsızlık vermekten tutuklandı

Girne’de 192 miligram alkollü E.A.(K-20) ile İskele’de 208 miligram alkollü M.S.(E-43) dün, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

Tabipler Birliği Yasası'na aykırı hareket

Girne’de önceki gün bir güzellik merkezinde, S.M’nin (E-45) Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye olmadığı halde, işletme sahibi A.Y’nin (K-61) bilgisi ve izni dışında bir şahsın yüzüne dolgu işlemi yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

18 yaşından küçüklere tütün ürünü satan işletmeciye yasal işlem

Mağusa’da, Güvenli Okul Projesi kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir markette 18 yaşından küçük şahsa sigara satıldığı tespit edildi. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.