Lefkoşa Hamitköy, Gönyeli, Girne ve Tuzla ile Mutluyaka arasındaki bölgede gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 5 kişi uyuşturucuyla alakalı suçlardan tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyon sonucu, C.I.A.(E-37) ve C.S.O.(E-32) tutuklandı.

Dün Hamitköy’de gerçekleştirilen operasyonda bahse konu kişilerin tasarruflarında 360 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 34 adet hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 3 bin 850 euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Gönyeli

Gönyeli’deki evinde dün yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınan A.Y.(E-42) tutuklandı.

Girne

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, K.T.(E-22)’nin tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteyle satılan toplam 84 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Mağusa

Bugün sabaha karşı Tuzla ile Mutluyaka arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, H.Y.(E-40) tutuklandı.

H.Y.’nin tasarrufunda üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 45 adet kağıt bulunarak emare olarak alındı.