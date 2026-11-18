Cuma ve cumartesi sabahı yer yer sis beklenirken, hava hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 24-27 derece, sahillerde ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç ve ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Cuma ve cumartesi sabah saatlerinde yer yer sis beklenirken hava hafta boyunca bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden, orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.