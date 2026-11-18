Uzmanlar, dünya genelinde en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olarak belirlenen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu belirtti.

Bu yıl “Daha İyi Bir Yaşam İçin Erken Tanı ve Hastalık Yönetimi” temasına dikkat çekilecek “19 Kasım Dünya KOAH Günü” nedeniyle yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, ülkede koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, erken tanı olanaklarının yaygınlaştırılması ve pulmoner rehabilitasyon hizmetlerinin erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dernek Eğitim Koordinatörü Ayşe Volkan imzasıyla yapılan açıklamada, bir halk sağlığı sorunu olan KOAH’ta spirometri ile erken tanının önemi, pulmoner rehabilitasyonun hastalık yönetimindeki yeri ve fizyoterapistlerin hastaların günlük yaşama katılabilmesindeki rolü anlatıldı.

Açıklamaya göre, nefes almayı, hareket etmeyi ve günlük yaşama bağımsız olarak katılmayı etkileyebilen KOAH'ta tütün kullanımı, hava kirliliği, mesleki maruziyetler ve erken yaşta akciğer gelişimini etkileyen faktörler rol oynayabiliyor.

Tamamen iyileştirilebilen bir hastalık olmasa da uygun tedavi ve rehabilitasyonla KOAH belirtileri azaltılabiliyor, hastalığın günlük yaşam üzerindeki etkileri hafifleyebiliyor.

Multidisipliner ekibin bir parçası olan fizyoterapistler, KOAH tanısı konan bireylerin egzersiz kapasitesinin geliştirilmesine, kas kuvvetinin korunmasına ve günlük yaşamda bağımsızlıklarının desteklenmesine katkı sağlıyor.