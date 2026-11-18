Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), AKSA’ya ait eski santralin “KKTC’ye taşınması, Kalecik’e kurulması ve işletmeye alınmasına yönelik bütün işlemlerin durdurulması” gerektiğini belirtti.

Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Bangladeş’te 115 MW kapasiteli bir sistemin parçası olarak kullanılan, 2025’te ekonomik ömrünü tamamlayarak devre dışı bırakılan ve Ocak 2026’da KKTC’ye sevki için ambalajlanan AKSA’ya ait eski santralin, gerekli izinler alınmadan Ağustos 2026’da yüklenerek ülkeye sevkinin başlatıldığı ifade edildi.

“Söz konusu santral gemiye yüklendikten iki ay sonra, 5 Ekim 2026 tarihinde, Kalecik III Anlaşması gerekçe gösterilerek ‘sıcak yedek’ adı altında KKTC’ye kurulmasına yönelik bir protokol yapıldığı açıklanmıştır.” denilen açıklamada, Kalecik lll’ün "sıcak yedek" maksatlı santral kurulum yetkisi bulunmadığı belirtilerek, Oda tarafından konuya ilişkin yargı sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Santralin KKTC’ye kurulmasını gerektiren geçerli bir teknik ihtiyaç ve hukuki dayanak ortaya konulmadığı belirtilen açıklamada, “AKSA’nın mevcut sözleşmeler kapsamında kiralanan kapasiteyi dahi sağlayamadığı koşullarda, ekonomik ömrünü doldurmuş, eski teknolojiye sahip ve yüksek emisyonlu bir santralin ‘sıcak yedek’ gerekçesiyle ülkemize kurulmasını kabul etmiyoruz.” denildi.

2026 yılında enerji arz güvenliğini sağlayabilecek çağdaş üretim teknolojileri ve teknik çözümlerin belli olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

“Öncelik, KIB-TEK’in mevcut üretim kapasitesinin yeniden etkin hale getirilmesi, ihtiyaç duyulan yatırımların bilimsel ve teknik esaslara göre belirlenmesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması olmalıdır. KIB-TEK’in ve ülkenin gerçek ihtiyacı ortaya konulmadan, kamu yararı ve teknik zorunluluk gerekçeleri kanıtlanmadan bu santralin Kalecik’e taşınmasına ve kurulmasına izin verilmemelidir.

AKSA anlaşmalarının hukuka uygunluğu ve Kalecik III Anlaşması’nın ödeme esasları zaten yargı konusudur.”

Açıklamada, karar alma, izin verme ve uygulama süreçlerinde yer alan tüm yetkililere yönelik uyarıda bulunularak, alınan kararların hukuki dayanağının, kurulması planlanan santralin teknik gerekliliğinin ve kamu yararına uygunluğunun ortaya konulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu işlemler yargı denetimine konu olduğunda, karar ve uygulamalarda sorumluluğu bulunanların hesap vermek durumunda kalabileceği ifade edildi.

Ülkenin enerji geleceğinin teknik ve ekonomik gerekçeleri ortaya konulmamış kararlarla değil; bilimsel planlama, hukuka uygunluk, kamu yararı ve enerji arz güvenliği esas alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “KIB-TEK’in üretim kapasitesinin güçlendirilmesi yerine bu kurulumda ısrar edilmesini kabul etmiyoruz.” denildi.