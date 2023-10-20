Okullar yağmura teslim

Erenköy Lisesi, dünkü yağışların ardından adeta şantiye alanına döndü; Eğitim Bakanlığı'nın yerleştirdiği prefabrik sınıflara ulaşım imkansız hale geldi, altyapı eksikliği gözler önüne serildi. Öğrenciler adeta okula giremedi…

Onur ULAĞ

Erenköy Lisesi, dünkü yağışların ardından adeta şantiye alanına döndü; Eğitim Bakanlığı'nın yerleştirdiği prefabrik sınıflara ulaşım imkansız hale geldi, altyapı eksikliği gözler önüne serildi. Okul yerleşkesi çamura bezendi, sınıflarına girmeye çalışan öğrenciler zor anlar yaşadı.

Yağmura dayanamayan Erenköy Lisesi ile ilgili Kasım 2022’de Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası'nın hazırladığı raporda, depreme dayanıklı olmadığı ve boşaltılması gerektiği yönünde rapor hazırladığı ancak son 1 yılda bir çivinin bile çakılmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan Girne’deki Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda da ise bina “su akıttı” okul yönetimi geçici önlem olarak koridora kova koyarak, yağmur sularının yayılmasını engelledi.

Geçtiğimiz eğitim yılında da benzer görüntülerin yaşandığı okullarla ilgili Eğitim Bakanlığı’nın, “gerekli önlemlerin alınacağını” açıklamasına karşın, yeni dönemde de aynı manzaraların görülmesi tepki çekti.

Yaşananlar üzerine YENİDÜZEN’e konuşan öğretmen sendikaları, sadece söz konusu iki okulun değil; tüm okulların aynı durumda olduğuna dikkat çekti, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya davet etti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “Bu okullar sadece deprem riski taşımıyor bu okulların sıvası da düşebilir, kolonları da patlayabilir. Birçok okulda ise kuyular açık” dedi, “Yağmur yağdı diye iki okulda sorun vardır diye bir şey yoktur. Bütün okullar bu iki okulla aynı durumdadır” şeklinde konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, “Eğitim Bakanı bu ortamda eğitim yapacağımızı iddia ediyorsa buyursun kendi gitsin, bakanlığını konteyner sınıflara taşısın, bürokratlar da burada çalışsın bakalım oluyor mu? Olmuyor mu?” diye sordu.

Erenköy Lisesi’ndeki KTOEÖS temsilcisi Murat Efe:

“Okula Kasım 2022’den beri tek bir çivi bile çakılmadı”

YENİDÜZEN'e konuşan lisenin sendika temsilcisi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Murat Efe, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası'nın Kasım 2022’de verdiği raporda Erenköy Lisesi’nin bulunduğu yerleşke içerisindeki lise binasının depreme dayanıklı olmadığı ve boşaltılması gerektiği yönünde rapor hazırladığını, ancak Ekim 2023'e gelinmesine rağmen tek bir çivi bile çakılmadığını söyledi.

Okul yerleşkesindeki altyapının, okul aile birliği tarafından sponsorlar bularak yapılmaya çalışıldığını ifade eden sendika yönetim kurulu üyesi, "4 prefabrik binada 5 tane sınıf eğitim görüyor. Prefabrik binaların birini ikiye bölerek iki sınıf oluşturuldu" ifadelerini kullandı. Erenköy Lisesi’ne 13-14 köyden öğrenci geldiğini anlatan Murat Efe, şöyle devam etti:

"Okul çok kalabalık yaklaşık 600 öğrencisi olan bir okul ve bakanlık öğleden sonra dersi olan öğrenci ve öğretmenlerin dışarıya çıkmasını yasakladı. Sadece Erenköy’de yaşayanlar öğle arasında dışarıya çıkıp yemek ihtiyacını karşılayıp gelebiliyor. Öğrencilerin beden eğitimi dersi yapacakları bir alan yok. Bugün beden eğitimi dersi olan öğrenciler yağmurdan dolayı ders yapamıyorlar. Öğretmen de öğrencileri tutabilmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Her yer çamur içerisinde kaldı. Oturabilmek için okul bahçesinde birkaç adet bank var ancak yağmur yağdığında onlara da oturulamıyor. Çünkü bankların üzerinde yağmurdan korunacak bir şey yok."

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel :

“Bütün okullar bu iki okulla aynı durumdadır”

YENİDÜZEN’e konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, “Okulların yüzde 85’i fiziki güvenlik sorunuyla karşı karşıyadır. Deprem araştırmaları yapıldı, raporlar hazırlandı ama okulların durumları kamuoyu ile paylaşılmadı” dedi.

“Bu okullar sadece deprem riski taşımıyor bu okulların sıvası da düşebilir, kolonları da patlayabilir. Birçok okulda ise kuyular açık” diyen Gökçebel, “ Bazı okulların etrafının yapılaşmasından dolayı güvensizlik üretiyor. Her okulda bu tehditler vardır. Aynı zamanda yemek sorunu, kantin sorunu vardır. Dolayısıyla yağmur yağdı diye iki okulda sorun vardır diye bir şey yoktur. Bütün okullar bu iki okulla aynı durumdadır” şeklinde konuştu.

“Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bir an önce gitmelidir”

“Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bir an önce gitmelidir” diyen Gökçebel, “O koltuklar artık bu toplumun çocuklarını yemeye başlamıştır. Bu toplumun çocukları yenilmesine müsaade ederek o eğitim bakanı o koltukta oturmaya devam edecekse bu topluma yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Bu ortamda eğitim verebileceğimizi düşünen Çavuşoğlu buyursun konteyner sınıfta çalışsın”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, Yenierenköy Lisesi’ne ait konteyner sınıfların çamur içinde kalmasını değerlendirdi, "Filistin’de savaş var, okullar hastaneler yıkılıyor, kayıplara içimiz yanıyor, bizde ise normal koşullarda konteyner sınıflar çamur içinde, öğrencilere bu ortam reva görülmemeliydi" dedi.

Mayıs TV’de yayınlanan "Meltem Sakin ile Gazete Sohbetleri" programına katılan Burak Maviş, okulların açılmasının üstünden bir ay geçtiğini, yağmurların geleceğinin bilindiğini de söyleyerek, "Bu çocuklar o çamurlara basıp sınıflara nasıl girecekler?" diye sordu.

Maviş, görüntülere bakıldığında bu sınıflara ulaşılamadığının ortada olduğuna dikkat çekerek ekledi: “Eğitim Bakanı bu ortamda eğitim yapacağımızı iddia ediyorsa buyursun kendi gitsin, bakanlığını konteyner sınıflara taşısın, bürokratlar da burada çalışsın bakalım oluyor mu? Olmuyor mu?”

“Bu sınıflardan, bu görüntülerden utanıyorum”

Maviş, Erenköy Lisesi'nin de bunlardan biri olduğuna dikkat çekerek, lisenin baştan yapılması gerektiğini ve ciddi bir maliyetinin söz konusu olduğunu, buradaki binaların; kot farkları olan bu bölgede ciddi bir betonarme ve çeliğin kullanılmasıyla yeniden inşa edilmesi gerektiğini anlattı.

Yaz tatili dönemi boyunca alt yapının neden hazırlanmadığını soran Maviş, "Altına beton dökmekle sorunlar çözülür mü? Çocuklar dışarı çıkınca nerede oynayacaklar, nasıl geçip gidecekler? Bu sınıflardan, bu görüntülerden utanıyorum" dedi.

“Alasya İlkokulu'nda kanalizasyon patladı, kokudan bir buçuk gün eğitim yapılamadı”

Maviş, geçtiğimiz hafta Alasya İlkokulu’nun içerisinde kanalizasyonun patladığını, nedenin ise oradan geçen Mağusa kanalizasyon hatlarından biri olduğunu, okulu kanalizasyon sularının bastığını ve bir buçuk gün kokudan eğitim yapılamadığını açıkladı.

Maviş, eğitimin sadece dört duvar arasında yapılan bir bilimsel faaliyet olmadığını, eğitimin ortamının, ışığının, çevre düzenlemesinin de önemli olduğunu belirterek, sadece sınıf içerisinde bir sandalyede oturmakla eğitim olamayacağını, bunun verimlilik ve sürdürülebilirlikle ilgili birçok unsurunun da söz konusu olduğunu söyledi.