“Okul ve kira masrafları yüksek, yüzde 25 bursum var ama başa çıkamadım”

Lefkoşa’da devriye gezen polisler tarafından tespit edilen E.J., ülkede 639 gündür kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi. Zanlı; okul ve kira masraflarının yüksek olduğunu, yüzde 25 bursu olmasına rağmen başa çıkamadığını, bu yüzden ülkeden gönderilirse eğitimine devam edemeyeceğini söyledi. Mahkeme, soruşturmanın devamı için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde izinsiz kaldığı tespit edilerek tutuklanan E.J. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, E.J.’nin 28 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Eylül 2023 tarihinden beri 639 gün ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarıldığını, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde İçişleri Bakanlığına bağlı muhaceret şubesinden ifade temin edildiğini, ihraç işlemleri için yazışmalar yapıldığını belirtti. İhraç talebiyle yazılan yazıya henüz cevap gelmediğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Okul için ülkemdeki tüm mal varlığımı sattım. Yüzde 25 burslu olmaması rağmen okul ve kira fiyatları uçtuğu için masraflarla baş edemedim. Okuluma devam etmek istiyorum, beni deport ederseniz bunu yapamam, ikinci bir şans istiyorum. Sadece 2 aya ihtiyacım var. İşlerimi yoluna koyacağım” dedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.