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“Oktobersfest Kıbrıs” festivali başlıyor

“Oktobersfest Kıbrıs” festivali başlıyor

“Oktobersfest Kıbrıs” festivali, 8 – 9 Ekim tarihlerinde, Alsancak Belediyesi Milli Parkı ve “The Heaven Restoran & Cafe”de düzenleniyor.

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Alsancak Belediyesi tarafından organize edilen “Oktobersfest Kıbrıs” festivali, 8 – 9 Ekim tarihlerinde, Alsancak Belediyesi Milli Parkı ve “The Heaven Restoran & Cafe”de gerçekleşiyor.

Pek çok konsere ev sahipliği yapacak olan festivale giriş ücretsiz olacak.

11 farklı sanatçının sahne alacağı “Oktobersfes Kıbrıs” festivali programı şöyle:

 

8 Ekim Cumartesi:

Bando

The Blue Tears

Eril Cambaz & Ezgi Akgürken Singing Duos

Serdal Tüksal Band

 Ivan Lavrentev

Dj Umut Özsoy

 

9 Ekim Pazar:

Bando

Route 66

 Rock'n Roll Circus

 Ahmet Evan

 Dj Soydan Korkmaz

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