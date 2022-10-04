“Oktobersfest Kıbrıs” festivali başlıyor
“Oktobersfest Kıbrıs” festivali, 8 – 9 Ekim tarihlerinde, Alsancak Belediyesi Milli Parkı ve “The Heaven Restoran & Cafe”de düzenleniyor.
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Alsancak Belediyesi tarafından organize edilen “Oktobersfest Kıbrıs” festivali, 8 – 9 Ekim tarihlerinde, Alsancak Belediyesi Milli Parkı ve “The Heaven Restoran & Cafe”de gerçekleşiyor.
Pek çok konsere ev sahipliği yapacak olan festivale giriş ücretsiz olacak.
11 farklı sanatçının sahne alacağı “Oktobersfes Kıbrıs” festivali programı şöyle:
8 Ekim Cumartesi:
Bando
The Blue Tears
Eril Cambaz & Ezgi Akgürken Singing Duos
Serdal Tüksal Band
Ivan Lavrentev
Dj Umut Özsoy
9 Ekim Pazar:
Bando
Route 66
Rock'n Roll Circus
Ahmet Evan
Dj Soydan Korkmaz
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