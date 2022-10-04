“Oktobersfest Kıbrıs” festivali başlıyor

Alsancak Belediyesi tarafından organize edilen “Oktobersfest Kıbrıs” festivali, 8 – 9 Ekim tarihlerinde, Alsancak Belediyesi Milli Parkı ve “The Heaven Restoran & Cafe”de gerçekleşiyor.

Pek çok konsere ev sahipliği yapacak olan festivale giriş ücretsiz olacak.

11 farklı sanatçının sahne alacağı “Oktobersfes Kıbrıs” festivali programı şöyle:

8 Ekim Cumartesi:

Bando

The Blue Tears

Eril Cambaz & Ezgi Akgürken Singing Duos

Serdal Tüksal Band

Ivan Lavrentev

Dj Umut Özsoy

9 Ekim Pazar:

Bando

Route 66

Rock'n Roll Circus

Ahmet Evan

Dj Soydan Korkmaz