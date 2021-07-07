Oktay’dan Meclis’e ‘taş’: “Meclis üzerine düşeni yaparsa!”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye olarak biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız” diyerek, üreten bir KKTC vurgusu yaptı.

KKTC Meclis’ine dair ise TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’ye 2 günlük çalışma ziyareti çerçevesinde ilk olarak yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Oktay’a, incelemelerde bulunulan son noktada yol çalışmaları hakkında brifing verildi.

Bilgilendirmenin ardından Oktay ve Başbakan Ersan Saner basına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın talimatları

“Eşit iki egemen devlet, bunlardan KKTC’yi inşa edeceğiz dedik ve ediyoruz, altyapı ve üstyapı olarak üreten bir KKTC’yi inşa edeceğiz hep birlikte dedik. Bize Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da net talimatları bu yöndedir. Bizim Kıbrıs’taki çalışmalarımız da bu çerçevedir” ifadelerini kullanan Oktay, ulaşımdaki çalışmaların bütün hızıyla devam edeceğini kaydetti.

Sağlıktaki çalışmalar çerçevesinde 500 yataklı hastanenin proje çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini ifade eden Oktay, projenin tamamlanıp, temelin atılacağını söyledi.

Covid-19 sürecinde de her zaman KKTC’nin yanında olacaklarını söylediklerini dile getiren Oktay, bu sözü de yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Tünel açılışıyla Güzelyurt civarındaki çalışmaların devam ettiğine işaret eden Oktay, bu yıl Güzelyurt’a ilk suyun verileceğini ve Mesarya tarafındaki çalışmaların da başlayacağını kaydetti. Oktay, “Tarımda kapasiteyi çok ciddi anlamda artıracak iki ayrı proje” dedi.

“Meclis’i bekliyoruz, üzerine düşeni yaparlarsa…”

Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili teknik çalışmalarının sona geldiğine işaret eden Oktay, şöyle devam etti:

“Burada biz Kıbrıs’ı, Meclis’i bekliyoruz. Meclis üzerine düşeni yaparsa, siyasi partiler üzerine düşeni yaparsa, üreten bir KKTC yaratabiliriz. Bu da Meclis’teki her bir milletvekilinin KKTC vatandaşına olan borcudur diye düşünüyorum. Bu vesile ile buradaki tüm Kıbrıslı kardeşlerimize bunu hatırlatmak istiyorum”

“Hepimiz buraya odaklandık”

Oktay bir basın mensubunun sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Türkiye’de 1 yıl sonra ben ancak kendi memleketime gidebildim. Orada çok yoğun şikayetler vardı bana, ‘Kıbrıs’a verdiğiniz, ayırdığınız zamanın yüzde 10’unu bize ayırabilir misiniz’ şeklinde… Gecemiz, gündüzümüz KKTC’deki projelerle geçiyor. Sadece benim değil, hükümetteki tüm bakan arkadaşlarımızın da… Hemen hemen her gün Sayın Cumhurbaşkanımıza da bununla ilgili gelişmeleri bizzat arz ederiz. Kendisi de çok yakinen takip eder. Hepimiz buraya odaklandık. Ama hep birlikte yapacağız bunu, Kuzey Kıbrıs’ta hem hükümetle, hem meclisle hem de sokaktaki vatandaşlarla ki başarıya ulaşalım.”