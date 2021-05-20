Fuat Oktay 'su' için geliyor, 'AKP Gençlik Kolları' ile "KKTC-TC Gençlik Buluşması" da var

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 21-22 Mayıs'ta Kıbrıs'a geleceği açıklandı.

Ziyaret kapsamında Oktay'a, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek. Oktay'ın ziyaretinin tarımsal sulama alanındaki çalışmalarla ilgili olduğu duyuruldu, ayrıca, inşaatı tamamlanan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni"ne katılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı'na göre törene TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

Yine Anadolu Ajansı'na göre Oktay'ın daha sonra AKP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye'deki tüm illerin AKP Gençlik Kolları Başkanlarının da katılacağı "Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması"na iştirak edeceği de paylaşıldı.