Oktay: “(Külliye) projeyi zorlaştırmaya çalışanlar karşılarında TC ve KKTC devletini bulur”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Toplu Açılış ve Proje Lansmanı”nda konuştu.

Oktay, külliye inşaatına değinerek, “Cumhurbaşkanlığı makamına yaraşır sembol bir eser olacak. Projeye başlamış durumdayız. Söz vemişsek yaparız. Bu proje, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi, Kıbrıs Türkünün geleceğine vurulan mühürdür.

Varlığının, egemenliğinin, bağımsızlığının simgesidir. Kıbrıs Türkü buraya bu mührü vuracaktır, Türkiye de bu mührün vurulmasına sonuna kadar destek verecektir” dedi.

Oktay, “Bu projenin hayata geçmesini zorlaştırmaya çalışanlar, net ifade ediyorum, açık söylüyorum; karşılarında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bulur” ifadelerini kullandı.