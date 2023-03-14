Başbakan olarak görevlendirilen Üstel ile Ankara’da gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında, Kermiya bölgesine inşa edilen külliye ile ilgili “müjdelerini” paylaşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “külliye” diyemedi, söylemini “Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi” olarak değiştirdi.

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Adıyaman’da kaybettiğimiz şampiyon melekler yüreğimizi yakmıştır. Çöken bina ile ilgili Adıyaman Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve 3 kişi tutuklanmıştır” diyerek, ailelere başsağlığı diledi.

Depremin yaralarını sararken, Kıbrıs’ın kuzeyindeki çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Oktay, Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

Oktay, ulaşım, altyapı, teknoloji, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin arttırılması gibi alanlarda adımlar attıklarını, kablo ile elektrik ve Derinya’ya 1192 konutluk TOKİ gibi çalışmalar başlattıklarını anımsattı. Oktay, Derinya’ya TOKİ’nin plan ve projelerinin tamamlandığını da ifade etti.

Kermiya bölgesine inşa edilen külliye ile ilgili “müjdelerini” paylaştığı sırada Oktay’ın “külliye” diyememesi dikkat çekti. Oktay, külliyeden bahsettiği sırada “küll” ifadesini kullanıp, ardından “Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi” dedi.