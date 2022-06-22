Oktay geliyor: Gündemde ‘Gençlik-Spor Protokolü’ var

Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Fuat Oktay adaya geliyor, bu kez de gündemde “Gençlik-Spor Protokolü” var.

Oktay, 23 Haziran 2022, Perşembe saat 11.00’de Ercan Havaalanı’nda olacak. UBP-DP-YDP Hükümeti’nce daha önce açıklanmayan “Gençlik-Spor Protokolü”yle ilgili saat 18.30’da Güzelyurt Kapalı Spor Salonu’nda “Güncel Durum Brifingi” verileceği öğrenildi.

Oktay’ın programında ‘Cumhurbaşkanı’ Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’i ziyaret var.

Muhalefet partileriyle görüşme ise programda yine yer almıyor. TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ziyaretinin ilk gününde ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı’na katılacak.

Oktay, cuma günü ise Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda “Girişimcilik Hibe Programı” başlıklı toplantıya katılacak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsünde inceleme yapacak, Beyarmudu Belediyesi’ni ziyaret edecek, Beyarmudu Belediyesi Açık Pazar Alanı’nda kadın üreticilerle görüşecek.