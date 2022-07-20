Oktay: Bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde KKTC bayrağını göreceğiz

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin yıldönümünde konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “İnşallah bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde KKTC bayrağını göreceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz 1974 Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin yıldönümünde konuştu.

Oktay, “İnşallah bir sonraki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde KKTC bayrağını göreceğiz” diyerek, uluslar arası alanda bu gibi adımların devamının geleceğini iddia etti.

Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün önünde hiçbir izolasyon, ambargo duramayacaktır” açıklaması yaptı.

Oktay konuşmasında yeni savaş gemileri ve deniz altılar hakkında bilgi verirken, “Maraş KKTC toprağıdır ve öyle kalacaktır” iddiasını sürdürdü, çözümün Kıbrıs’ta iki devletin egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tesciliyle mümkün olacağı görüşünü de yineledi.