Oktay adadan ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarını tamamlayarak, saat 16.30 civarında özel uçakla adadan ayrıldı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarını tamamlayarak, saat 16.30 civarında özel uçakla adadan ayrıldı.
Oktay'ı Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar ve öteki yetkililer uğurladı.
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