Oğuz Yorgancıoğlu'nun vedası

Emekli öğretmen, yazar Oğuz Yorgancıoğlu yaşamını yitirdi.

Yetiştirdiği binlerce öğrenci ile Kıbrıs Türk halkına ve Kıbrıs Türk eğitim hayatına emeği geçen; araştırmalar yaparak yazdığı yirmiyi aşkın kitap ile Kıbrıs Türk kültürünün, edebiyatının sanatının bilince çıkarılması ve geleceğe taşınmasına katkı koyan, Namık Kemal Lisesi emekli müdürlerinden Oğuz Yorgancıoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nun da abisi olan Oğuz Yorgancıoğlu yaşamı boyunca kendini eğitime ve kültüre adamıştı.

Öznur: "Sayın hocam Kalbimizde hep yaşayacaksın…"

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur sosyal medya paylaşımında Oğuz Yorgancıoğlu’nun hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Şevken Öznur yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Ülkemizin en önemli araştırmacısı, hocaların hocası Oğuz Yorgancıoğlu hocamızın vefatını az önce öğrendik. Hocamıza Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Sayın hocam mekanın cennet olsun kalbimizde hep yaşayacaksın…