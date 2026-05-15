Bir kişiyi darp edip ölümle tehdit ettiği iddia edildi

Alayköy’de meydana gelen “Şiddet Tehdidi” ve “Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan R.B., mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili olguları polis memuru Mehmet Portakal aktardı.

Polis, zanlının 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.15 sıralarında, satın aldığı aracın devrinin yapılmadığı gerekçesiyle 51 yaşındaki M.D. ile Alayköy’de çalıştığı iş yerinin ofisinde tartıştığını söyledi. İkili arasında araç devri meselesi nedeniyle çıkan sözlü tartışma sırasında zanlının, “Ben söylediysem yarın olacak, yoksa seni burada öldürürüm” diyerek M.D.’yi tehdit ettiğini belirten polis, zanlının ardından müştekinin yüzüne birkaç kez yumruk vurduğunu ve ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, şikâyet üzerine zanlının 14 Mayıs’ta tutuklandığını, olayın yaşandığı iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve görüntülerde tehdit ile darp olayının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının polise verdiği ifadede şiddet tehdidi suçlamasını kabul etmediğini ancak darp suçunu kabul ettiğini söyleyen polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının sabıkası veya askıda davası bulunup bulunmadığını sordu. Polis, zanlının askıda davası olmadığını ancak geçmişte benzer suçtan sabıkası bulunduğunu ifade etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 1 kefilin 900 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve 20 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.