“Denize daha rahat erişebilen bir Mağusa yaratmaya çalışıyoruz”

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, Karakol Bölgesi’nde halkın denize erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen “GMB Biz” projesinin haziran ayında hizmete gireceğini açıkladı.

Gazimağusa Belediyesi tarafından işletilecek proje kapsamında, özellikle gençlerin ve ailelerin yürüyerek ulaşabileceği bir noktada yeni bir alan oluşturulacağı belirtildi.

Uluçay açıklamasında, projenin bölgenin doğal yapısına uygun şekilde hayata geçirileceğini ifade ederek, şehirde denize yürüyerek ve bisikletle erişimin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Projeye katkı sağlayan belediyenin Proje Birimi, Bayındırlık Birimi ve Plajlar Birimi çalışanlarına teşekkür eden Uluçay, “Denize daha rahat erişebilen bir Mağusa için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.