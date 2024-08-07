Öğretmenlik branş sınavı tarihleri açıklandı

Öğretmenlik sınavları, toplam 45 branşta 10, 11, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılacak.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmeni, İlkokul Öğretmeni, Özel Ders (Rehber) Öğretmeni, Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) ve Özel Eğitim Öğretmeni (GOÖD) branş sınavı yapılacak. Aynı gün saat 15.00’te ise Beden Eğitimi (Erkek) Öğretmeni, Beden Eğitimi (Kadın) Öğretmeni, Muhasebe ve Finansman Alan Öğretmeni, Özel Eğitim Öğretmeni (İlköğretim), Teknoloji Tasarım Öğretmeni ve Yiyecek İçecek ve Konaklama Hizmetleri (Turizm) Öğretmeni braş sınavı olacak.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni, Görsel Sanatlar (Resim-İş) Öğretmeni, İnşaat Teknolojisi Öğretmeni ve Türkçe Öğretmeni adayları 11 Ağustos Pazar günü saat 10.00; Felsefe Öğretmeni (İngilizce-Türkçe), Müzik Öğretmeni, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni, Tarım Teknolojisi Öğretmeni, Tarih-Sosyal Bilgiler (Türkçe) Öğretmeni ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni adayları ise 15.00’te sınava girecek.

17 Ağustos Cumartesi saat 10.00’da Büro Yönetimi Alan Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Felsefe Öğretmeni (Türkçe), Fizik-Fen Bilgisi (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni, Kimya-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni ve Matematik (Türkçe) Öğretmeni; saat 15.00’te de Biyoloji-Fen Bilgisi (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni, Coğrafya-Sosyal Bilgiler (Türkçe) Öğretmeni, Elektrik-Elektronik Öğretmeni, Metal Teknolojisi Öğretmeni, Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni ve Tarih-Sosyal Bilgiler (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni adayları için sınav yapılacak.

18 Ağustos Pazar günü ise saat 10.00’da Almanca Öğretmeni, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni, İlahiyat Meslek Dersi Öğretmeni, İngilizce Öğretmeni ve Matematik (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni; saat 15.00’te Biyoloji-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni, Fizik -Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni, Fransızca Öğretmeni, Grafik Fotoğraf Öğretmeni, Kimya-Fen Bilgisi (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni ve Yunan Dili Öğretmeni sınavları düzenlenecek.

Adaylar, sınav günü ve saatlerine ilişkin bilgiye KHK’nın internet sitesinden de ulaşabilecek. Ayrıca adaylara, sınav yeri ve saatleri kısa mesaj yoluyla da bildirilecek.

Adaylar, KHK sitesinde bu yıl hizmete giren “Sınav Katılım Sorgulama” panosuna on haneli kimlik numarası ve aday numaralarını girerek de sınav yeri ve saatini öğrenilebilecek.