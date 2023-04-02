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Öğretmenler odasındaki monitör ve klavyeler çalındı

Öğretmenler odasındaki monitör ve klavyeler çalındı

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun öğretmenler odasının penceresi açılarak içeriye girildi ve malzeme odasında kutu içerisinde muhafaza edilen 5 monitör ve 3 klavye çalındı.

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Mağusa’da Cumartesi günü, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun öğretmenler odasının penceresi açılarak içeriye girildi ve malzeme odasında kutu içerisinde muhafaza edilen 5 monitör ve 3 klavye çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.C.B.(E-20) tutuklandı.

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