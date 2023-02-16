Öğretmen ve okul idarecilerine deprem eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ‘ikinci yarıyıl okul açılışı eylem planı’ çerçevesinde ikinci dönem eğitime başlamadan önce öğretmenlere ‘deprem ve ülkemizde de yaşanan kayıplarla ilgili çocuklara nasıl yaklaşılacağına’ yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

Bunun çok önemli ve elzem bir çalışma olduğunu kaydeden Eğitim Sendikaları ise durumun ilk günden Eğitim Bakanlığı ile istişare ederek, bunun uzmanlarla planlanması gerektiği bilgisini paylaştıklarını belirtti.

Hem okul müdürleri, hem de öğretmenlere yönelik yapılan ‘Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantılarında’, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler, Özel Eğitim Öğretmenleri ve okul idarecileri de destek verdi.

Yapılan toplantılarda, ikinci dönem eğitim yılına başlarken, ‘deprem ve ülkemizde de yaşanan kayıplarla ilgili çocuklara nasıl yaklaşılacağına’ yönelik eğitimlerin bulunduğu ifade edildi.

Bu hafta başlatılan ve hız verilen toplantıların yarına dek süreceği öğrenildi.

Mağusa TMK’ya özel çalışma ve destek programı…

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği‘nin organizesi ile yarın yapılacak olan toplantıda ise özellikle Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne yönelik, öğrencileri sınıfta karşılama, anma, Müdür konuşması gibi genel işleyiş konularında bilgi alışverişi yapılacağı da edinilen bir diğer bilgi oldu.

İlk ders zili öncesi bayrak töreni, saygı duruşu ve sınıfta kısa sohbet…

20 Şubat Pazartesi ise ilk ders zilin çalacağı gün, Mağusa TMK’da bayrak töreni ardından okul idarecilerinin kısa açıklaması ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sınıflara geçileceği, ilk ders periyotlarında öğretmenlerin öğrenciler ile sohbetinin ardından ders işleneceği de belirtildi.