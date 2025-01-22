Öğretici Usta kursları için son kayıt 31 Ocak

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Öğretici Usta Kurslarının son kayıt tarihi 31 Ocak olarak açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından yapılacak "Öğretici Usta'' kursları için, 31 Ocak Cuma gününe kadar Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne başvuru yapılabilecek.