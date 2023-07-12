Öğreniyorlar, üretiyorlar, zamanı aktif kullanıyorlar

YENİDÜZEN-Özel

Aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan önemli bir proje olan “60+ Tazelenme Üniversitesi” öğrenmenin ve sosyal ilişkilerin, yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu anlatmaya devam ediyor...

Kıbrıs'ta 60 yaş ve üzerindeki insanların devam edebileceği tek eğitim kurumu olarak 2018’de Girne Üniversitesi tarafından kurulan “60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi, insanların köşelerine çekilmek yerine; sosyalleşerek, bağımsız, verimli ve mutlu bir şekilde yaşam sürmesini hedefliyor.

Ülkede günümüz şartlarında emekliye ayrılmış bireylerin kendini ‘işe yarar hissedebilmesi’, üretmesi ve öğrenmeye devam etmesi ile gerçekleştirilen programda, ders müfredatı “Zihin, beden ve ruh” bütünlüğü temelinde oluşturuluyor.

Sağlıktan sanata, ekolojiden, teknolojiye çok farklı alanlarda güncel bilgileri müfredatında barındıran tazelenme programı, çeşitli projeler ve etkinliklerle de adından söz ettiriyor.

Üniversitede, dahiliye, gerontoloji, ortopedi, sağlıklı beslenme, acil tıp, endokrinoloji gibi derslerin yanında, kültür-sanat, resim, mandala, Terepatik Chi-Gong, iletişim, Rumca gibi geniş bir yelpazeye sahip dersler de alanında uzman kadrolar tarafından veriliyor.

“Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi” Proje Yürütücüsü Yard. Doç. Dr Emete Toros, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı.

GÜ 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi’nin ülkede var olan en önemli sosyal sorumluluk inisiyatiflerinden biri olduğunu anlatan 60+ Tazelenme Üniversitesi” Proje Yürütücüsü Yard. Doç. Dr Emete Toros, üniversite dışından da çok değerli hocaların ve uzmanların bu programa destek verdiğini söyledi.

Öğrencilerine ücretsiz eğitim imkanı sağlandığının altını çizen Toros, 60 yaş ve üstü bireylerin, hiçbir ücret ödemeden, sadece zorunlu derslere %70 katılım zorunluluğu şartlarının olduğunu, bunun dört yıllık bir eğitim sürecini kapsadığı bilgisini verdi.

Gerek Günsel Üniversitesi, gerekse dıştan bazı hocaların gönüllülük esasıyla ders verdiğinin de altını çizen Toros, katılımcı sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Sanattan müziğe, çevreden sağlığa birçok alanda uygulamalı çalışmalar...

Çevre, yaşlılar, kuşaklar arası iletişime çok fazla önem verdiklerini anlatan Toros, bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Toros, Üniversite programı dahilinde yapılan çalışmaların bazılarına şöyle değindi:

“Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğinin yürüttüğü ECOAGE projesine öğrencilerimizle katkı koyuyoruz. Kuşakları birleştirme hedefimizle, kampüsteki diğer Üniversite öğrencilerimizle bu paylaşımı sürdürdük.

Öğrencilerimizin birer çevre elçisi olabilmesi için bu projeye dahil olduk. Atölye çalışmalarına katıldık, gerek üniversite, gerekse ilkokul bacağında çeşitli işbirliklerimiz oldu. Bu öğrencilerimizin hem hayatın hem de ekonominin bir parçası olması için çalışmalar yaptık.

Erken teşhis ile Tıp Fakültesinden, bütünsel sağlık olarak Eczacılıktan verilen bazı dersler yapılıyor.”

Geri dönüşlerle yenilikler sürüyor...

Mandala, müzik, çeşitli dil dersleri gibi birçok farklı derslerin de seçmeli olduğunu anlatan Toros, “Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşler doğrultusunda ders müfredatına, kendi insan kaynaklarımızla yeni yeni dersler veya projeler ekliyoruz” dedi.

Yeni kayıtlar Eylül'de

Girne Üniversitesi bünyesindeki 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk ve tek olduğunu anımsatan Toros, programa katılan bireylerin sosyalleşmesi adına da kampüslerde öğrenim gören genç kuşakların Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda buluşturulduğunu anlattı. Bu oluşumla aynı zamanda 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmasının da hedeflendiğini belirtti.

Toros, Girne Üniversitesi’nin Karakum’daki kampüsünde devam eden eğitim programına yeni kayıtların Eylül ayında yapılabileceği bilgisini de aktardı.