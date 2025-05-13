Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün tüm ilçelerde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte öğrencilerle öğretmenler 19 Mayıs için pedal çevirdi.

Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tüm ilçelerde oluşturulan şehir içi rotalarla öğrenciler ve öğretmenler eş zamanlı şekilde belirlenen rotalarda birlikte bisiklet sürdü.

Lefkoşa’daki bisiklet turunun başlangıç ve bitiş noktası Gönyeli Alayköy Belediyesi olurken, katılımcılara belge de verilerek anı fotoğraf çekildi.

Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen 19 Mayıs etkinlikleri Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde yakılan “Gençlik Ateşi” ile başlamıştı.