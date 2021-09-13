Öğrencilerin ‘test mesaisi’

İlköğretim’de bugün başlayan yüz yüze eğitim, yarın da ortaöğretim için zilleri çalacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun, ‘12 yaşını doldurmuş öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekler’ kararının ardından öğrenciler test için merkezlere akın etti.

Karaoğlanoğlu’ndaki (Ayorgi) bir test merkezinde bölge okullarında okuyan öğrencilerin ‘test kuyruğu’ yola taştı, öğrenciler güneşin altında saatlerce sıra bekledi.

Her hafta yenilemeleri gereken testler için ‘daha düzenli’ bir sistem beklentisini dile getiren öğrenciler ve velileri, ‘bu çile sürekli çekilmez’ dedi, test kuyruklarındaki bulaş riskine de işaret etti.

Eğitimde ilk gün zili çaldı

Fotoğraflar: Bulut Kavunoğlu