Öğrencilerin PCR testleri negatif
Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün hızlı testi pozitif çıkan 6 öğrencinin PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
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Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün hızlı testi pozitif çıkan 6 öğrencinin PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem, bugün okula giden 100 civarındaki 12.sınıf öğrencilerinin 6’sında COVID-19 pozitif tespit edildiğini iddia etmesinin ardından Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, hızlı antijen testlerinin pozitif olan çocukların PCR testlerinin negatif olarak sonuç verdiğini duyurdu.
Antijen testlerde bu tarz sonuçların alınabileceğine değinen Amcaoğlu, “öğrencilerimizin PCR test sonuçları negatif çıktı” dedi.
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