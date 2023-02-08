Adıyaman’daki İsias Otel enkazındaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor…

Kanal SİM’e konuşan enkaz bölgesindeki isimler, ekiplerin 24 saat esasında çalıştığını söyledi, otel enkazının büyük oranda temizlendiğini belirtti; yalan haberden dert yandı…

Enkaz altındaki KKTC kafilesinden henüz haber alınmadığı ifade edilirken, öğrencilerin belirli bir noktada toplandığının düşünüldüğü belirtildi.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel:

“Öğrencilerin belirli bir noktada toplandığını düşünüyoruz”

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, İsias Otel enkazı altındaki öğrencilerin belli bir noktada toplandığını düşündüklerini, ekiplerin bu kapsamda yoğunlaştığını söyledi.

Demirel, otelin büyük bir kısmının temizlenmiş durumda olduğunu da belirtti.

Ekiplerin aralıksız şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Demirel, “en büyük hedefimiz, çocuklarımıza ulaşır ulaşmaz güzel haberler vermek” dedi.

Ömer Bilgen:

“Çıkan cansız bedenler KKTC kafilesinden değil”

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında bulunan Ömer Bilgen ise ekiplerin 24 saat esasında çalıştığını, durmak bilmediklerini söyledi.

“Şu ana kadar maalesef çocuklarımıza ulaşamadık” diyen Bilgen, “Çok çaba sarf ediyoruz. Birkaç cansız beden çıktı. Bunlar KKTC kafilesi değil” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada “öğrenciler çıkarıldı” şeklinde yalan haberler paylaşıldığını belirten Bilgen, “bunları üzülerek takip ediyoruz. Bu insanların acılarıyla oynamak hiç doğru değil. Lütfen bunu yapmayın. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerle ilgili bilgi sahibi değiliz. Ulaşabilmek için her şeyi yapıyoruz” dedi.

“Enkazda 3 farklı noktadan ilerleniyor”

Yürütülen arama – kurtarma çalışmasıyla ilgili de bilgi veren Bilgen, “Enkazda 3 noktadan ilerleniyor. 2 yandan, bir de önden… Çalışmalarda iş makineleri derin kazı yapamıyor. Yüzeysel ve el gücüyle çalışmalar yürütülüyor. Çünkü altta biri varsa, zarar görmemesi gerekiyor. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: “Çalışmalar gece de aralıksız sürecek”

Adıyaman’da İsias Otel enkazında arama-kurtarma çalışmalarını koordine eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, kafileye ulaşma çabasının gece de aralıksız süreceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, TAK’a yaptığı kısa açıklamada, 24 saat esasına göre çalıma yapıldığını ve enkazın dört bir yanından kafileye ulaşmak için çaba harcandığını kaydetti.