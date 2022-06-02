“Öğrenci miyiz, müşteri mi belli değil”

Hem yükselen fiyatları, hem de okuldaki bazı hizmetleri geçtiğimiz gün yaptığı eylemde protesto eden ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri yaşadıkları sorunları anlattı. YENİDÜZEN’e konuşan öğrenciler, “Okulumuzda birçok sorun var. Arkadaşlarımız yatağa aç yatıyor. Hep zam oluyor ama biz hiçbir zaman karşılığını alamıyoruz. Bize müşteri gözüyle bakılıyor. Hiçbirimizin evinde para basan oda yok” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ekonomik krizin gittikçe derinleştiği bu günlerde, ülkede eğitim gören üniversite öğrencileri de ekonomik krizden dolayı zor günler yaşıyor.

Okul harcı, ulaşım, ev kiraları veya yurt kiralarının ödenemeyecek hale geldiğinden yakınan ODTÜ’lü öğrenciler, geçtiğimiz gün hem okullarında yaşanan sorunlar, hem de harçlarındaki artışı protesto etmek için kampüste eylem düzenledi.

Eylemin düzenlenmesinin ardından YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran gençler, orta gelirli ailelerin çocukları olduklarını dile getirerek, bu fiyatlarla öğrenim görmenin “çok zor” olduğunu dile getirdi.

İmza kampanyası başlattılar

Özellikle okuldaki sorunlardan şikâyetçi olan öğrencilerin, okul içerisindeki sorunların çözülmesi konusunda bir imza kampanyası da başlatması dikkat çekti.

Üniversite öğrencileri ne dedi?

Mehmetali Kocabaşoğlu: “Ulaşım, yurtta konaklama, yeme-içme ve öğrenim… Okulumuzda birçok sorun var”

“2018 yılından bu yana bu üniversitede öğrenim görmekteyim, son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik krizden dolayı bazı değişiklikler olmasını bekliyorduk. Ama açıklanan miktarlar tahminimizin çok çok üzerinde. Gelinen aşamada okuldaki öğrencilere tamamen ‘Müşteri’ gözüyle bakılıyor. Biz bu durumdan çok sıkıldık. Sorun sadece harçlarla ilgili değil. Ulaşımdan tutun, yurtta konaklamadan, yeme-içmeden, öğrenime kadar okulumuzda birçok sorun var. Yurtlarda çamaşır makinelerinin çalışmadığı bile oluyor. Yurtlarda öğrencilere çıkan yemeklerde öğün başı 40 TL veriyoruz. Yani iki öğün yemek yesek sadece 80 TL’yi yemeğimize veriyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde 15 bin 600 TL olan yurt harcının, gelecek döneme 28 bin 600 TL olacağı açıklandı. Okul ücretleri gelecek yıl 65 bin TL olacağı da açıklandı. Artık günümüzü nasıl geçireceğimize odaklandık. Şu anda orta sınıfta ailelerin bu fiyatları karşılayacak gücü yoktur. Biz artık buna bir dur demek istiyoruz.”

Halil Altınmiş: “Öğrenci miyiz, müşteri miyiz belli değil”

“Bu okula 2018 yılında geldim. Biz bu kampüse belli avantajlar doğrultusunda geldik. Elbette ki, Ankara’daki ODTÜ ile farklılıkları var ancak bir baktığımızda elde ettiğimiz avantajlar günden güne düştü. Bu yılki festivali bile biz öğrencilerin uğraşları sonucuyla yapabildik ve iki gün sürdü. Temel ihtiyaçlarımız konusunda giderilmesi gereken çok ciddi sorunlar var. Okuldaki klimalar bile kolay kolay açılmıyor. Öğrencilerin uğraşlarıyla açılabiliyor. Birçok arkadaşımız kütüphanede çalışmayı tercih edemiyor. Hoca konusunda da gönderim oluyor ancak yerleri dolmuyor. Ulaşımda da Kalkanlı kampüsünden Güzelyurt merkeze kadar gidiş-geliş 14 TL verebiliyoruz ve ulaşımı da tek bir özel şirket üstleniyor. Biz, 2018 yılından bu yana okulun kendisine ait bir otobüsünün olması gerektiğini söyledik ancak bu uyarılarımız ne yazık ki dikkate alınmadı. Diğer okulların öğrencileri ulaşım ücretsizken, biz büyük paralar veriyoruz ve bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Öğrenci miyiz, müşteri miyiz belli değil. Madem bu kadar fiyat artış oluyor, bize verilen hizmetlerin ve öğrenimin de artması lazım.”

Seval Özen: “Ne ailelerimizin, ne de bizim dayanacak gücümüz kaldı”

“Ben 2018’de bu okula girdim. 1’inci yurtta kalıyorum ve kaldığım yurdun fiyatı nerdeyse iki katına çıktı. Bu yıl 8 bin TL ödüyorken, gelecek dönem 14 bin TL ödeyeceğim. Peki, bu fiyatlar yükselirken aldığım öğrenim ve hizmetler artacak mı? Hayır… Zaten yıllardır var olan sorunlar çözülmezken, şimdi yeni gelen sorunlar nasıl çözülecek? Orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak ben şu anda hem ulaşım, hem yeme-içme, hem yurt, hem de öğrenimim için yapılan artışları karşılayacak durumda değilim. Karşılayamayacağım için ben Ağustos ayında yatay geçişe başvurmayı düşünüyorum. Bunun bu sene böyle ancak gelecek seneye daha iyi olacak olması da kesin değil. Biz, 2018 yılında bu okula girerken bunların başımıza geleceğini bilmiyorduk. Artık birilerinin bizi duyması gerekiyor, ne ailelerimizin, ne de bizim dayanacak gücümüz kaldı.”

Deniz Şimşirler: “Hep zam alıyor ama biz hiçbir zaman karşılığını alamıyoruz”

“Bu zamlarda kesinlikle biz okul yönetimimizin nasıl bir değerlendirme yaptığını tam olarak bilemiyoruz. Durum böyleyken 15 bin TL gibi bir artış yapılmışken bunu sorgulamak en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum. Biz aslında burada bir şeffaflık da talep ediyoruz. Çünkü hiçbir şey bizimle paylaşılmıyor. En azından çıkıp açıklamaları gerekiyor ki, bizde nereye para verdiğimizi bilebilelim… Hep zam alıyor ama biz hiçbir zaman karşılığını alamıyoruz. Ulaşım başta olmak üzere, yurtlarda yaşanan sıkıntılar, bizlere verilen sağlık hizmetleri hep eksik ve düzensiz. Güzelyurt-Kalkanlı arası çok kısa mesafe ama biz gidiş gelişe tek seferde 14 TL veriyoruz. Bu ay olarak hesaplayacak olursak her gün bu yol kullanıldığı takdirde bir ayda 450 TL civarında bir paraya denk gelir. Bu da sadece ulaşım için.”

Berfin Tasasız: “Bu şekilde zam olmaz. Ailelerimiz dişinden tırnağından keserek bizim öğrenim görmemizi sağlıyor”

“ODTÜ’de ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben ilk geldiğim zaman okul ücretlerine yine zam yapılmıştı ancak bu kadar yüksek miktarda değildi. Buradaki çoğu öğrenci zaten hep orta gelirli ailelerin çocukları o yüzden bu miktarları karşılayabilmek gerçekten zor. Daha önce yurt için 15 bin TL öderken, artık 28 bin TL ödemek durumunda kalacağım. Aynı şekilde okul harcı da bu şekilde… Yaşadığımız bu günlerde, bu ekonomik krizde tabii ki zam yapılacak her şeye olduğu gibi ancak makul seviyelerde zam yapılmalı. Unutulmamalı ki, ailelerimiz de dişinden tırnağından keserek bizim öğrenim görmemizi sağlıyor. ”

Cemay Şemmedi: “Öğrencilere bir müşteriymiş gibi kar elde etmek için bakılıyor”

“Burada öğrenim gören çoğu insan orta sınıf ailelerin çocuklarıdır ve bu fiyatlar orta sınıf insanlar için uygun fiyatlar değil. Şunu söyleyebiliriz ki, okulumuz öğrenci yanlısı değil ve öğrencilere bir müşteriymiş gibi kar elde etmek için bakılıyor. Ben Kıbrıs kökenliyim ve ben bu ülkede ne yazık ki bir gelecek de göremiyorum.”

Mehmet Kadri Dinç: “Ne yazık ki, aç yatıp uyuyan çok arkadaşımız var”

“Ben 2018 yılında bu okula giriş yaptım. Geldiğimiz zamanlarda da zamlar yapılıyordu ancak yapılan zamlar bu kadar yüksek miktarlar değildi. Ulaşım, bize verilen hizmet ve yemek konusu başlıca sorunlarımız. Ancak bu sorunlarımız çözülmekten ziyade tırmanarak daha da devam ediyor. Yaptığımız eylemde de hiçbir arkadaşımızın yatağa aç girmemesi içindi. Ama ne yazık ki, aç yatıp uyuyan çok arkadaşımız var. Ben kendimi düşünmüyorum. Benim bir yılım kaldı. Bitirip, ülkeme döneceğim ancak benden sonra gelecek olan arkadaşlarım çok zor günler yaşayacak. Bu açık ve net…”

Eylül Sevcen Eken: “Hiçbirimizin evinde para basan oda yok”

“Ben son dönemde yapılan zamların ailelerimizin ya da biz öğrencilerin düşünülmeden yapıldığını düşünüyorum. Buraya herkes bursla gelmiyor. Bir anda bu kadar yüksek zam yapılması nedeniyle okulu bırakmak durumunda kalan arkadaşlarımız da var. Biz burada kucaklanmayı beklerken ne yazık ki ittiriliyoruz ve bu durum bizi çok rahatsız etmeye başladı. Biz okulumuzu seviyoruz ama bize ilgi gösterilmesini, okulumuzun bizi sahiplenmesini istiyoruz. Bize okula başlarken ‘Siz dünyayı değiştirebilecek öğrencilersiniz, siz ODTÜ’lüsünüz dünyayı değiştirirsiniz’ dediler. Bize bu güveni okul verdi. Biz bu güvenle bugün yola çıkıp: ‘Evet, biz dünyayı değiştirebiliriz. Evet, biz bu zamları da değiştirebiliriz’ diyoruz. Hiçbirimizin evinde para basan oda yok.”

Mertcan Çavuşoğlu: “Ailemiz bizi okutabilmek için canını dişine takıyor”

“Burada 2019 yılından bu yana yüzde 50 burslu olarak öğrenim görüyorum. 2019’daki ortam şu anda yok. Bu, zaten bilinen bir gerçek... Ama okul TÜFE oranlarına göre zam yapıldığını söylüyor ama bakıyoruz yükselen miktarlar buna uygun değil. Mademki okulumuz ekonomik olarak şu anda dönmeyecek noktada, belli bir daralmaya gidilmesi gerekiyor. Mali tablo da açıklanmıyor. Biz, verdiğimiz paraların nereye gittiğini dahi bilmiyoruz. Eğer bizler bu paraları veriyorsak, bizlere şeffaf olunması gerek diye düşünüyorum. Biz zengin insan çocukları değiliz. Ailemiz bizi okutabilmek için canını dişine takıyor. Bu miktarları karşılamakta zorlandığımdan dolayı ben yatay geçiş hakkımdan yararlanmayı düşünüyorum.”

İlayda Yağmur Karadağ: “Sıfırdan başlayacak olsam kesinlikle burada okumaya gelmezdim”

“Sorunlarımız aslında çok açık ve herkes aynı sorunlardan şikâyetçi… Ödediğimiz miktarla aldığımız öğrenim ve hizmetler arasında dağlar kadar fark var. Bu fiyatlar bizi bu yıl tatmin etmezken, gelecek yıl iki katı daha fazla para vermek zorunda kalacağız. Birçok sorunumuz var ve bunların hiçbiri çözülmüyor. Ben şu anda 3’üncü sınıf öğrencisiyim ve bir yılım kaldı. Yatay geçişten yararlanmayı düşünmüyorum ancak sıfırdan başlayacak olsam kesinlikle burada okumaya gelmezdim.”