Öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi uzatıldı

Öğrenci ehliyetlerinin geçerlilik süresi 31 Ekim’e kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’ye göre, Covid-19 nedeniyle 15 Mart 2020 ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrenci ehliyetlerinin süresi dolan kişiler, 31 Ekim’e kadar ücret ödemeksizin öğrenci ehliyetlerini uzatabilecek.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında olan sigortalıların gecikmiş prim borçlarının başvuru ve ödeme süresi de uzatıldı. Yasa Gücünde Kararname ile gecikmiş prim borçları için müracaat süresi 30 Ocak 2021’den 8 Ekim 2021’e uzatılırken, peşin ödeme veya taksitli ödemeye ait ön peşinatın ödeme süresi de 26 Şubat’tan 20 Aralık tarihine uzatıldı.

Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki sigortalılar için de benzer bir yasa gücünde kararname çıkarıldı ve süreler aynı şekilde uzatıldı.

"HASTANELER ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ TÜZÜĞÜ" HAZIRLANDI

Hastaneler Enfeksiyon Kontrol Komitesi Tüzüğü, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüzük, “hastanelerde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüme yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken önlemlere ilişkin görüşleri görüşmek ve Enfeksiyon Kontrol Komitesine iletmek, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin oluşumu ile bu komitenin çalışmana ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek” olarak açıklandı.

BİLİŞİM SUÇLARI TÜZÜĞÜ RESMİ GAZETE’DE

Bilişim Suçları Yasası altında hazırlanan “Bilişim Suçları Tüzüğü” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzüğün amacı ve kapsamı “Yer ve erişim sağlayıcıları ile ticari ve kurumsal içerik sağlayıcıların kimlik ve iletişim bilgilerini, elektronik hizmetlerinin teknolojisini, türünü, barındırma yerini ve benzeri tanıtıcı bilgilerini yayınlanmasına ilişkin kuralları, erişim sağlayıcıların denetim sıklığı, yöntemi, denetçilerde aranacak nitelikler, denetim sonuçlarının Kurum tarafından yayınlanması ve denetimle ilgili diğer hususları, erişim saylayıcıların faaliyetlerine son vermesi halinde trafik bilgilerine ilişkin kayıtları Kuruma aktarmasının usul ve esasları, toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin izin belgesinin verilmesine ve denetimine ilişkin esas ve usulleri, ve yasa uyarınca soruşturma memurlarının mahkemeye başvuru esnasında kullanacağı formların biçim ve içerikleri” olarak ifade edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Bakanlar Kurulu Kısmi Sokağa Çıkma Yasağını da bir hafta daha uzattı. Buna göre, 8 Eylül ile 14 Eylül tarihleri arasında 00.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek.

İSTİFA EDEN BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ YERİNE YENİSİ GETİRİLDİ

Tatlısu Belediye Meclisi’nde Demokrat Parti’den seçilip görev yapan Hüseyin Kocaman görevinden istifa etti.

Yüksek Seçim Kurulu, Kocaman’dan boşalan meclis üyeliğine, DP’den aday olup seçilemeyenler arasında en çok oyu alan Sultan Yalçın’ın seçildiğini ilan etti.